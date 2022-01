Twitch ofrecerá una nueva forma de ganar dinero

Twitch ofrecerá una nueva dinámica a los streamers para que reciban ingresos mensuales fijos mediante las publicidades.

Una de las opciones que tiene Twitch para que los streamers moneticen sus transmisiones es la publicidad. Una dinámica que puede ser molesta para los usuarios, pero que no es demasiado invasiva. Sin embargo, esto podría cambiar en el futuro si Twitch implementa el nuevo programa Ads Incentive Program.

Nuevo programa de incentivo publicitario en Twitch

La idea tras este programa es ofrecer ingresos mensuales fijos a los streamers. Tal como han mencionado algunos streamers, Twitch ofrecerá una tarifa fija a cambio de que cumplan una serie de requisitos, por ejemplo, transmitir cierta cantidad de horas y mostrar una cantidad determinada de anuncios.

Una modalidad que se implementará bajo tres planes diferentes. Así que los streamers podrán elegir entre una de estas opciones que ofrecen diferentes incentivos económicos y requisitos. A modo de ejemplo, y no quiere decir que se aplique de esta manera, si el streamer quieren ganar unos 500 dólares mensuales tendría que transmitir unas 40 horas al mes y correr 2 minutos de anuncio por hora de emisión.

En en caso de no cumplir con los requisitos que se establece con este programa, entonces regirá el sistema actual, con una tarifa variable. Y si supera los objetivos, entonces se pagará el excedente teniendo en cuenta el sistema actual de monetización mediante publicidad.

Un detalle a tener en cuenta es que no todos los streamers tendrán las mismas posibilidades de elección, ya que dependerá del canal y la cantidad de suscriptores. Tal como aclara Zach Bussey en su cuenta de Twitter, esta nueva dinámica no significa que los streamers vayan a ganar más dinero, sino que simplemente daría más transparencia al sistema.

Twitch compartió una publicación mencionando este nuevo programa de incentivos publicitarios, pero después fue eliminada. Así que no aún no hay demasiados detalles sobre su posible funcionamiento. Por ejemplo, no está claro si será una dinámica que regirá a nivel internacional o solo se aplicará a determinados mercados.