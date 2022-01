Meta, interesada en llevar los NFTs a Facebook e Instagram

Los Token No Fungibles (NFT, por sus siglas en inglés), siguen al alza. Este tipo de activos digitales tendrá su correspondiente soporte en plataformas sociales como Twitter o Discord, en dispositivos conectados como los nuevos televisores inteligentes de Samsung, e incluso también en aplicaciones como Crypto browser de Opera, como os comentamos ayer.

Incluso compañías como Coca Cola, Nike, Walmart o TikTok también abrazarán este tipo de activos digitales lanzando sus propias colecciones en NFT, y pronto llegarán también plataforma de compra-venta e intercambio de NFTs, como también hemos llegado a comentar tiempo atrás.



Si no fuera suficiente, una nueva publicación de Financial Times ahora nos pone al corriente de las intenciones de Meta Platforms, Inc, la empresa matriz de Facebook, de introducir soporte para los NFTs tanto en Facebook e Instagram.

En línea con el creciente interés por los NFTs

La idea es que los usuarios de estas dos plataformas sociales puedan contar con herramientas y funciones para crear, comprar, vende NFTs en un mercado especializado, además de poder mostrarlos como imagen de perfil.

Sobre este último punto, Twitter acaba de anunciar hace menos de una hora que esta característica llega en fase de pruebas a los usuarios de iOS que sean suscriptores de Twitter Blue.

Los planes al respecto los NFTs de Meta suenan bastante ambiciosos, pero de momento la idea se encuentra en fase inicial, desconociéndose el recorrido que tendrá en la práctica. Esto se suma a declaraciones recientes de algunos responsables de la compañía con respecto a los NFTs.

Vishal Shah, responsable del segmento de metaverso en Facebook, ya señaló recientemente que el metaverso de Facebook contará con soporte para los NFTs, mientras que durante el pasado mes de diciembre, Adam Mosseri, principal responsable de Instagram, también dejó caer la idea de traer el soporte para los NFTs en esta plataforma social.

No cabe duda de que los NFTs están en pleno auge, aumentándose el interés por los mismos, y donde poco a poco iremos viendo como sigue creciendo el número de iniciativas, tanto en plataformas asentadas como en plataformas sociales de nueva generación.

De hecho, os podemos comentar, a modo de ejemplo, que Voice.com llegó como una plataforma que mezcla red social y plataforma de creación de blogs, algo así como mezclar WordPress.com con Facebook, pero basado en la simplicidad, y desde el pasado verano pasó a ser un marketplace de NFTs.

Además, la red social descentralizada Hyprr, inicialmente llamada Howdoo, y centrada en los creadores, ha estrenado de manera reciente su nueva función de colecciones de NFTs. Por lo tanto, las opciones van llegando con el tiempo.

Más información: Financial Times