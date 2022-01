Microsoft deja de fabricar las consolas Xbox One

Con el objetivo de enfocarse en la Serie X, y después de haber descontinuado la Xbox One X y la Xbox One S (lo hizo a finales de 2020), ahora anuncia que deja de fabricar todas las Xbox One.

Quieren enfocarse en la producción de Xbox Series X/S, y lo ha afirmado Cindy Walker, directora de marketing de productos.

El medio The Verge da la exclusiva, poco después de que un informe de Bloomberg indique que Sony había planeado abandonar la PS4 a fines de 2021, aunque haya cambiado de opinión. Sony comenzará a fabricará PS4 de nuevo, ya que no puede fabricar PS5 por falta de materiales, de hecho fabricará un millón de PS4 para que la gente pueda tener por lo menos una opción.

Ni Xbox Series X, ni PS5, de momento, pero Microsoft cree que sí podrá satisfacer la demanda de los usuarios con la Xbox Series S a 299 dólares.

Microsoft afirma que tiene más consolas Xbox Series X que Series S, pero que el precio bajo de la Series S hace que realmente sea una mejor opción para el consumidor medio.

Creen que pueden construir más chips de la Serie S en el mismo espacio de matriz que la serie X, por eso es posible hacer Serie S más fácilmente. Descontinuar la Xbox One S ayuda a ahorrar matriz, y poder así apostar por la nueva generación.