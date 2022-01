La polémica del sueldo de Tim Cook, CEO de Apple

Durante los últimos días se está hablando mucho sobre lo que cobró Tim Cook, CEO de Apple, en el último año.

Apple es una de las empresas que mejor paga a sus empleados, con un sueldo medio de 68.254 dólares al año, pero el CEO, Tim Cook, consiguió casi 100 millones de dólares en 2021, sumando sueldo, beneficios y premios por cumplir objetivos.

Esta diferencia se ha ido publicando en los medios con titulares alarmistas como «Tim Cook ganó 1 400 veces más que un empleado promedio de la compañía», y es cierto, esa fue la relación exactamente.

La polémica está servida, ya que ver a un CEO ganar 1 400 veces más que un empleado, es algo que llama la atención, pero es importante tener en cuenta otros puntos que no suelen comentarse:

– En el año 2020 Apple tenía 147.000 trabajadores a tiempo completo. Si lo que Tim Cook ganó en un año, se dividiera de forma igual entre todos los empleados, les tocaría unos 50 dólares más al mes. No es una fortuna, no representaría una gran diferencia para quien ya gana 68.000 dólares al año.

– Ser CEO de Apple significa no tener vida personal. No se pueden apagar los teléfonos por la noche, ni salir de vacaciones tranquilamente, ni dormir con los dos ojos cerrados. Tim Cook, al igual que muchos otros CEOs, ha decidido «vender su alma» al proyecto, y eso, para muchos, no puede pagarse con dinero (para él sí, está claro).

– El sueldo de Tim Cook es de 3 millones de dólares al año, pero tuvo 82,3 millones de dólares en incentivos en acciones, más de 10 millones de dólares por conseguir objetivos y otros extras para viajes y jubilación. Tener una parte del sueldo en acciones está bien, pero solo está bien si las acciones siguen en alza, y eso depende en gran parte de él.

Ser CEO de una de las mayores empresas del mundo no es una tarea fácil, y el dinero solo puede pagar la tranquilidad de que ese esfuerzo valga la pena. Esperemos que en el futuro sepa invertirlo en acciones que beneficien a otros, tal y como hicieron otros grandes CEOs en el pasado.