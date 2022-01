La estrella de TikTok que vende frascos con sus pedos, ahora los vende como NFT

Cuando se habla de vender un producto o servicio, las redes sociales constituyen una excelente alternativa para llevar a cabo esta tarea.

A través de ellas las personas pueden tener la oportunidad de encontrar tiendas o servicios que satisfagan sus necesidades.

Sin embargo, existen ocasiones en las cuales surge una propuesta que nos hace fruncir el ceño y preguntarnos ¿Es esto real?

Es este el caso Stephanie Matto, una estrella de reality show quien fue noticia recientemente tras darse a conocer que se dedicaba a envasar sus pedos y comercializarlos a través de su cuenta en TikTok, ganando mucho dinero con la tarea.

Sin embargo, la estrella ha decidido dejar de venderlos, aunque esto no necesariamente signifique que su negocio con este peculiar producto ha concluido. En ese sentido, Matto anunció que pondrá en venta sus pedos ya no de forma física, sino como tokens no fungibles (NFT).

La razón tras este cambio radica en el hecho de que Stephanie expresó en un video que había tenido que ir al hospital luego de presentar complicaciones gástricas como consecuencia de haber ingerido una excesiva cantidad de alimentos ricos en fibra a fin de incrementar la producción de pedos.

Al respecto, Matto expresó lo siguiente:

«Pensé que estaba sufriendo un derrame cerebral y que estos eran mis momentos finales».

Al describirse a sí misma, Matto se considera como una empresaria de pedos.

Todo comenzó en el mes de noviembre del año pasado, cuando Matto tuvo la iniciativa de envasar sus pedos en frascos para venderlos online. Añadido a esto, Matto documentaba en video los alimentos que consumía para estimular la producción de este gas, entre los cuales destacaban muffins de proteína, frijoles y huevos.

De acuerdo a un informe, Matto estaba percibiendo una cantidad estimada de 50 mil dólares por semana como resultado de su esfuerzo, aunque desafortunadamente la rentabilidad de su negocio no duraría mucho tiempo.

No obstante, a pesar de haber cesado la producción de pedos, Matto le ha dado otro enfoque a su negocio haciendo dibujos de sus tarros de pedos para venderlos en formato NFT.

Es así que Matto se dispuso a lanzar un sitio web donde puso en venta 5 mil NFT de tarros de pedos por un valor de .05 ether cada uno, equivalentes a 191 dólares.

Sin embargo, no resulta descartable que Matto lleve el negocio a su antigua modalidad, ya que en el sitio web señala que de los frascos de pedos virtuales NFT 100 de estos serán intercambiables por frascos de pedos real. Habrá que esperar y ver si cumple su promesa.

Para acceder a la galería de frascos de pedos NFT de Matto pulsa AQUI