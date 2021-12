Este vendaje inteligente permite monitorear la herida desde una aplicación

Investigadores de la Universidad Nacional de Singapur han desarrollado una nueva manera de monitorear de forma remota las heridas crónicas de los pacientes.

Y para ello, han diseñado un vendaje transparente con un sensor que puede detectar biomarcadores de heridas crónicas para que se le brinde el tratamiento correspondiente.

Vendaje con sensor para monitorear las heridas de forma remota

Cuando hay una herida crónica como una úlcera, el paciente no solo necesita recibir tratamiento sino que también monitoreo continuo para ver su evolución e ir ajustando la medicación.

Y cuando visita al doctor, no solo se trata de una inspección rápida por parte del profesional, sino que también necesita sacar muestras para analizarlas en el laboratorio. Un proceso que no solo crea incomodidad al paciente que no puede movilizarse de forma normal, sino que la espera de los resultados llevan días.

Para acelerar este proceso y evitar molestias al paciente, los investigadores han desarrollado este vendaje inteligente que permite monitorear de forma remota las heridas crónicas. Gracias al trabajo que realiza el sensor incorporado al vendaje transparente, pueden monitorear la temperatura, inflamación, niveles de pH, tipos de bacterias presentes en la herida, entre otros datos.

Datos que se muestran al profesional médico mediante una aplicación móvil. Así que podrá ver la evolución de la herida del paciente en cualquier momento desde sus dispositivo móvil. Podemos ver un ejemplo de su uso en el vídeo compartido por la Universidad Nacional de Singapur en este enlace.

Por el momento, esta dinámica que se emplea gracias a la tecnología «VeCare» se está probando con pacientes con úlceras venosas, y el resultado está siendo positivo. No descartan utilizar en el futuro la misma dinámica para monitorear otros tipos de heridas, tal como mencionan la Universidad Nacional de Singapur