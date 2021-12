Así puedes medir tu frecuencia cardíaca y respiratoria con la cámara de tu móvil en Google Fit

No tener un reloj inteligente de último modelo, no es sinónimo de no poder contar con herramientas de calidad en cuanto al seguimiento de la salud.

Con simplemente un móvil, es más que suficiente para poder utilizar una variada gama de funciones, todo esto a través de Google Fit, desde donde se puede medir la frecuencia cardíaca o, la frecuencia respiratoria con solo usar la cámara.

Este tipo de herramientas para la salud no resultan ser del todo nuevas, ya que nos hemos topado antes con la medición de los niveles de saturación de oxígeno en la sangre en móviles Samsung, por ejemplo. Actualmente, estas funciones de frecuencia cardíaca y respiratoria solo se encuentran disponibles en móviles Pixel, Pixel 6 y Pixel 6 Pro.

Es un detalle no menor, pero al tratarse de una función relativamente nueva, era lógico pensar que en un principio nada más iba a estar disponible para estos móviles de Google. Además, cabe destacar que el proceso se estará llevando a cabo mediante la app de Google Fit, teniendo una mayor compatibilidad.

Se espera que pronto vayan siendo compatibles con otros teléfonos Android, pero mientras tanto, si tienes un dispositivo Pixel, puedes aprovechar y ver los siguientes pasos para aprovechar esta herramienta de salud.

Cómo medir la frecuencia cardíaca en un móvil Pixel

– Entra a la app de Google Fit en tu móvil Pixel.

– En la sección de Consulta tu frecuencia cardíaca, pulsa en Empezar.

– Lee todas las pequeñas pantallas que te comenzarán a salir y haz clic en Siguiente.

– Otorga a la app el acceso para poder ingresar a la cámara de tu smartphone, ya sea si es una sola vez o en cada ocasión que utilices la aplicación.

– Como dice en la última pantalla de información, tapa la lente trasera de la cámara con la yema de un dedo y pulsa en Iniciar medición.

– Mantén la mano quieta durante el proceso, para que cuando termine, puedas tocar en Guardar medición.

– Mira el resultado final de cómo se encuentra tu frecuencia cardíaca.

Para medir la frecuencia respiratoria se debe hacer un proceso bastante similar, y estos son los pasos para hacerlo:

– Abre la app de Google Fit.

– Para esta medición, busca la ventana de Monitoriza tu frecuencia respiratoria.

– Oprime en Empezar y lee todas las pantallas informativas que se te mostrarán.

– Como está en las instrucciones, tendrás que apoyar el móvil con alguna superficie estable.

– Apunta la cámara a tu cara y asegúrate de que el rostro esté dentro del marco establecido, mientras que respiras de manera normal.

– Cuando el proceso termine pulsa en Guardar medición.

– Mira la gráfica final donde dice cuántas son tus respiraciones por minuto y cuánto estás inhalando y exhalando.