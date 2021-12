Airbnb se pone seria con las celebraciones de fin de año

A estas alturas ya habrá quienes tengan sus planes de fin de año completamente cerrados, aunque desde Airbnb, la conocida plataforma de reserva de alojamientos, no quieren tener problemas con quienes hayan usado su servicio para alquilar casas para celebrar el fin de año y la entrada de año nuevo, procediendo a un endurecimiento de sus normas «anti-fiesta».

En este sentido, están extendiendo sus restricciones a aquellos huéspedes que hayan alquilado tres noches y no dispongan de un historial de críticas positivas, por lo que aquellos que sí tengan un historial de críticas positivas no estarán sujetos a estas restricciones.



De esta manera, los huéspedes que no tengan un historial de críticas positivas no podrán alquilar casas enteras por una, dos, y ahora hasta también para tres noches porque, según dicen, «puede plantear mayores riesgos para personas no autorizadas», centrándose por el momento en las reservas locales.

Estas medidas se aplican en los EE. UU., Canadá, Brasil, el Reino Unido, Francia, España, Australia y en Nueva Zelanda. Y es que Airbnb ha tenido experiencia negativas que han ido alquilando casas para pasar sus ratos de ocio, como el ocurrido en Halloween de 2019 en California, cuyos organizadores admitieron hasta un total de 100 participantes en una fiesta, que finalmente derivó en un tiroteo, falleciendo cinco personas.

Además de los abusos en el uso de los alquileres, con la llegada de la pandemia, Airbnb también tomó medidas de distanciamiento social, reduciendo el número de participantes máximos que pueden estar en una misma casa, poniendo el tope en 16 personas en total.

Aquellos que incumplan las reglas, no sólo podrán ser eliminados de la plataforma, sino que también podrán enfrentarse a acciones judiciales.

A inicios de pandemia, la plataforma de reserva de alojamientos también implementó medidas de actuación en caso de existir algún contagio, llevando además a medidas de flexibilización de alquileres que permitan a los interesados anular sus reservas en caso de que alguien pueda encontrarse infectado.

Por el momento, Airbnb no ha tomado medidas específicas de seguridad relativas a la nueva variante de coronavirus. Y es que, a medida de que transcurran los acontecimientos, Airbnb ha tenido que ir adaptando sus políticas para evitar en el futuro otras situaciones negativas que puedan incluso enturbiar su imagen pública.

Vía: The Verge