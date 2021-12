Encuesta para programadores con premios para los participantes

Dos encuestas al año, 30.000 programadores participantes y 165 países ofreciendo información que ayuda a los programadores a conocer mejor su sector.

Así son las encuestas de Developer Economics, y hace pocas horas abrieron la segunda de 2021, disponible ya en este enlace (click aquí)

La encuesta, que siempre divulgamos aquí en WWWhatsnew, dura unos 25 minutos, y en ella se preguntan detalles sobre lenguajes de programación usados en el mercado de trabajo, tendencias, proyectos y más datos que ayudan a crear informes que después se publican en todo el mundo.

Esos informes son los que nos dicen si programar en Python sigue siendo una buena opción, si hay mucha gente programando para Realidad Virtual, qué países tienen más demanda de ciertos trabajos… son los informes que ayudan a los programadores y a los estudiantes a tomar decisiones sobre el mercado laboral.

Para incentivar la participación, regalan vales y sortean premios que llegan a los miles de dólares. Desde estaciones de trabajo a vales de AWS, pasando por consolas Nintendo Switch y accesorios diversos.

También cuentan con un programa de recompensas para animar a otros programadores a que participen en la encuesta.

Todos los datos recogidos se mantienen en el anonimato. No les interesa saber si a fulano le va bien programando en C++ o no, le interesa conocer tendencias para realizar estudios estadísticos, por lo que la privacidad está garantizada.

Si quieres participar, haz click aquí.