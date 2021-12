Creative Outlier Air V3, probando los auriculares de Creative que tienen 4 micrófonos

Fui usuario de los Outlier V1 y de los V2, por lo que no podía dejar de pasar la oportunidad para tener en mis manos los geniales Creative Outlier Air V3, auriculares que pueden comprarse por menos de 50 euros ofreciendo características que me han llamado realmente la atención.

Es lo último de la serie Creative Outlier TWS, y ahora han incluido modo ambiental y reducción activa de ruido, por lo que prácticamente no le falta nada para competir con mis favoritos (los Galaxy Buds de Samsung, aunque cuestan algo más del doble).

Entre los puntos que vale la pena destacar tenemos:

– 40 horas de autonomía (con la caja, compatible con Qi) y 10 horas con una sola carga. Esta serie de Creative siempre ha optimizado bastante la autonomía, y ahora consiguen mejorarla con números que llaman la atención. Realmente no es algo que a mí me afecte tanto, ya que acostumbro a dejarlos en su caja siempre y la caja está conectada con frecuencia en el cargador, pero siempre es bueno saber que aguanta. Es importante tener en cuenta que al activar el modo ambiental o el modo de reducción de ruido, la batería se consume más rápido.

– Nuevas funciones de control de ruido. Desde la app Creative podemos ajustar cuánto sonido circundante deseamos entrar. Estar completamente en silencio en la calle puede generar problemas, por lo que es posible ajustarlo para oír ligeramente el tráfico y dejar que la música sea la protagonista, o para dejar que Google Maps controle el audio por encima del resto. Para activar el modo de control de ruido solo tenemos que tocar dos veces, más fácil imposible. Si tocamos otras dos veces, vamos a la función de reducción de ruido activa, una función que usa un micrófono en cada auricular para detectar el ruido ambiental y generar las ondas inversas adecuadas para neutralizarlo.

– Botones de control táctil personalizables. En la aplicación Creative hay un módulo de Botones personalizados desde donde podemos cambiar y asignar funciones a cada control, definiendo si deseamos un toque doble, un toque triple o un toque largo para realizar cada acción. Es posible así decir que con un toque largo salte una pista de audio, o que con tripe click active el asistente de Google… nosotros lo decidimos.

– Micrófonos quad para realizar llamadas con más claridad. Sí, tiene 4 micrófonos, dos en cada auricular para captar mejor la voz y permitir que los asistentes inteligentes recojan las órdenes sin problemas. Podemos atender las llamadas usando cualquiera de los auriculares, una ventaja para no depender de si uno es zurdo o diestro.

– Resistencia IPX5 (transpiración).

Como veis, cuenta con otras funciones que tienen muchos otros auriculares del mercado, como compatibilidad con Siri o con el asistente de Google.

Sobre la calidad del sonido, han apostado por un controlador de biocelulosa de 6 mm en cada auricular con códecs de audio AAC y SBC. Se nota la calidad de los agudos y los graves envolventes, siendo este punto especialmente difícil de conseguir en auriculares tan pequeños.

Los que ya somos usuarios de Creative ya estamos acostumbrados a usar la tecnología Super X-Fi, que imita un sistema de múltiples altavoces en los auriculares. Pues bien, los Air V3 son certificados Super X-Fi READY, por lo que pueden ajustarse con la app SXFI que adapta el sonido al tamaño y forma de nuestra cabeza.

La parte de adaptarse al oído es donde hace que un auricular excelente sea bueno para uno y malo para otro. La mayoría de los que hay en el mercado ya cuentan con varios adaptadores, tres juegos de almohadillas de silicona, y su forma hace que no notemos en exceso la parte más dura del auricular. Aunque en ese punto, hay orejas para todos los gustos.

Opinión personal

Para mí hay dos temas fundamentales en unos auriculares:

– Que casi no se note que los llevo puestos, que al quitarlos no quede irritado, que el ajuste sea bueno. Eso depende de mi oreja, de los materiales usados y de la forma del auricular, y con la serie Creative Outlier TWS siempre he tenido buenos resultados.

– Que pueda ajustar entre modo ambiental y modo silencio absoluto de forma sencilla, sin abrir la app del móvil, pero que no sea tan fácil como para ajustarlo sin querer. El poder personalizar los botones es un pro que me ha dado muchas alegrías, y la calidad del modo anti ruido me ha sorprendido de unos auriculares de este precio.

Una relación entre calidad y precio realmente asombrosa.

Podéis conocer más detalles en es.creative.com.