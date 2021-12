Cómo saber si alguien más está usando mi móvil

Si sospechas que hay alguien que usa tu móvil sin permiso, que lo coge, lo desbloquea y lo usa o te espía los datos durante tu ausencia, hoy te comentaré algunos trucos que puedes seguir para descubrirlo.

Son trucos con frecuencia muy sencillos, no hace falta tener un master en ciberseguridad, así que presta atención y prepárate para tomar notas y compartir este artículo si te es de utilidad:

1 – Verificar en los ajustes del móvil el tiempo que se ha invertido en cada aplicación. Para hacerlo basta con acceder a las siguientes opciones:

– Ajustes/batería. Allí podemos ver lo que queda de batería y otros datos relacionados con la autonomía, pero también podemos ver las aplicaciones que más batería han consumido durante el día de hoy. Si descubres una aplicación que tú no has abierto y que no se ejecuta en segundo plano, es porque otra persona la ha abierto y utilizado.

– Ajustes/Bienestar Digital. Esta opción muestra información de tiempo de uso de cada aplicación, así como datos del control parental en caso de que lo tengas activado.

2 – Deslizar el dedo hacia arriba o pulsar en el botón de multitarea. Si vemos las ventanas abiertas de todas las aplicaciones que hemos abierto recientemente, podremos identificar si hay alguna que no hemos abierto nosotros. Estoy hablando de ese sistema multitarea que tenemos que abrir de vez en cuando para cerrar lo que no usamos y liberar memoria (sí, ese que pocos abren).

3 – Usar una app de terceros que hace una foto cuando alguien intenta desbloquear el móvil. Se trata de Third Eye, disponible de forma gratuita en Android. Si alguien intenta desbloquear el móvil sin éxito, la app hace una foto, de forma que cuando cojáis el móvil sabréis quién fue el espía. Lógicamente el sistema no funciona si no tenéis bloqueado el móvil o si la persona se sabe el código de desbloqueo (por cierto, limpiad bien la pantalla de vez en cuando, porque muchas veces se descubre el código mirando por dónde ha pasado el dedo).

4 – Usa una app de terceros que se encarga de analizar el uso del móvil durante nuestra ausencia. Está en este enlace, y hay que activarla antes de que dejemos el móvil a solas. Una vez hecho, la app se encarga de generar informes de uso durante el tiempo que nosotros deseemos.

Como ves, hay varias formas, pero si aún hay dudas, podéis preguntarlas en nuestras redes sociales.