OneDrive tiene nuevas funciones para editar fotos en la web

Microsoft está sumando nuevas funciones de edición en la versión web de OneDrive.

Si bien ya cuenta con algunas herramientas básicas, se potencia el editor con nuevas opciones y filtros para darle un toque personal a las fotografías. Una nueva dinámica que te ahorrará tener que recurrir a herramientas de terceros para editar las imágenes que guardas en OneDrive.

Onedrive ya permite aplicar filtros en la edición de fotografías

Entre las opciones básicas de edición de fotografías de OneDrive encontrarás “Recorte”. Una herramienta que te permite recortar cualquier imagen de forma manual o valerte de algunos de los formatos populares para que puedas subir las fotografías directamente a las redes sociales.

Tampoco falta la opción que permite “Rotar” las imágenes para enderezar las fotografías o jugar con la perspectiva. Y por supuesto, no pueden faltar los ajustes que permiten configurar el brillo, la luz, el contraste, la exposición, saturación, etc.

Pero si quieres ahorrarte pasar por los ajustes para darle un toque más interesante o creativo a tus fotografías, puedes ir directamente a una de las nuevas opciones: los filtros. Verás que hay más de 10 filtros que puedes probar y elegir para tus imágenes.

Por otro lado, otra de las novedades que tiene el editor de fotografías de OneDrive es la función de “Marcado” que te permite señalar en la imagen todos los cambios que deseas realizar, tal como ves en la imagen de arriba. Así que antes de ponerte a editar, puedes marcar todas las zonas que deseas mejorar de la imagen para que no se te pasen de alto en la edición.

Y no olvides que puedes guardar todos los cambios como una nueva copia de la fotografía o directamente en la original. Y si por equivocación has modificado la original, no te preocupes, ya que puedes recurrir al historial de versiones.