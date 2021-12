Therabody Theragun Pro, probando la pistola de percusión que elimina dolores

Cuando hablamos de pistolas de percusión podemos estar hablando de varios tipos de dispositivos diferentes, desde los que realizan masajes superficiales hasta los que son capaces de golpear con más intensidad para solucionar problemas entre deportistas.

Durante las últimas semanas he estado probando una de ellas, la Theragun Pro, de la empresa Therabody, y ha sido toda una experiencia que os contaré ahora.

Qué es Therabody

Therabody es una empresa fundada en 2007 por el Dr. Jason Wersland, quien tuvo un accidente de moto y buscó alguna forma de aliviar un persistente dolor muscular y nervioso. Encontró solución parcial con terapia de vibración, y comenzó a buscar algún dispositivo portátil que le

proporcionara el alivio muscular deseado.

Así fue como nació la empresa en 2008, y disponen de esta pistola para terapia de masaje percusivo que es bastante conocida en el sector. La empresa cuenta con dispositivos de terapia de vibración, dispositivos de compresión neumática y dispositivos de estimulación muscular.

La pistola Theragun

Además de tener un diseño que permite que pueda cogerse desde diferentes ángulos para que una sola persona pueda llegar a cualquier parte de su cuerpo, la pistola ofrece 16 mm de amplitud, velocidad de 2400 percusiones por minuto y una potencia adecuada para el tratamiento de los músculos profundos, lo que la diferencia claramente de las pistolas de masaje.

Hablé con los responsables por teléfono, y me comentaron que la idea es aplicar la pistola sobre la zona afectada durante 15 segundos, tiempo suficiente para obtener resultados (si el dolor persiste después de eso, es porque hay una lesión mayor que no puede tratarse con estimulación muscular).

Llama la atención su potencia, sin duda, pero también su silencio. Es discreta, como un cepillo de dientes eléctrico, algo común en los dispositivos de esta última generación: Theragun PRO (la que he probado), Theragun Elite y Theragun Prime. También cuentan con la Theragun Mini, por cierto, más compacto y portátil.

Para qué podemos usar la Theragun

Como veis en el vídeo, el mayor beneficio lo tienen los deportistas (que mejor ejemplo que con Pau Gasol). Antes de hablar de mi experiencia con la Theragun Pro, veamos la lista de beneficios descritos en la página de la empresa:

– Aumento del flujo sanguíneo.

– Disminución del ácido láctico.

– Mejora del rango de movimiento.

– Hidratación del tejido muscular.

– Prevención de adherencias.

– Calentamiento y recuperación muscular más rápida.

– Aumento de flexibilidad.

Son beneficios lógicos en la mayoría de los casos. Si una pistola realiza 2400 percusiones por minuto con potencia que penetra la piel 16 mm, es lógico pensar que habrá aumento de calor y mayor flexibilidad.

Mis pruebas con la Theragun Pro

Vamos ahora al grano, a mi experiencia con la Pro.

Primero es importante tener en cuenta que no hablamos de un juguete ni de algo baratito de estar por casa. Cuesta casi 600 euros, y si no practicas deporte o tienes problemas musculares debido a alguna lesión o a las consecuencias de tu actividad diaria, seguramente no valdrá la pena.

Lo primero que hice fue aplicarla a mis piernas para ver si conseguía hacer flexiones sin necesidad de precalentamiento. El resultado fue positivo. Nada más levantarme de la cama, hay días que no llego ni a los tobillos, pero con una sesión de pocos minutos ya conseguía estirarme correctamente. No había dolor, simplemente quería probar lo de flexibilidad en los músculos. Prueba superada.

La siguiente prueba fue a un amigo que llegó a casa con dolores en la parte superior de la espalda, debajo del cuello. Seguramente por tensión o estrés, ya que no había realizado ninguna actividad física. Fueron 15 segundos en la zona y el alivio fue inmediato. Bajó el dolor un 90%, según me dijo. Prueba superada.

La tercera fue a una persona que tiene problemas en tres vértebras de la columna, lo que genera dolor en la parte inferior de la espalda. Generalmente tiene que hacer ejercicios para fortalecer la zona, para evitar crisis de dolor, y decidí probar la Theragun Pro en un momento de crisis. El resultado fue negativo, no ayudó en nada, aunque tampoco empeoró nada. Muchas veces el dolor mejora con paños calientes en la zona, por eso pensé que la Theragun podría ayudar, ya que calienta el músculo, pero no fue así.

Estamos hablando de una pistola que trata los músculos, que los activa, que los calienta, que los hace más flexibles, pero no hace ningún tipo de magia, por lo que es recomendable siempre estar en contacto con algún profesional para verificar si se está realizando el trabajo adecuado.

En la charla que tuve con ellos me dejaron claro que es imposible que la Theragun haga daño, ya que no llega al hueso ni genera problemas en ese sentido, pero no siempre consigue solucionar dolores localizados, ya que muchas veces no tienen origen muscular.

Un tema importante a tener en cuenta es que podemos usar diferentes tipos de cabezales. Desde los que tienen forma de cono a los que usan almohadilla, para zonas más sensibles, pasando por uno con forma de cuña. Cada zona del cuerpo puede necesitar un cabezal diferente, y cada uno presiona de una u otra forma, por lo que se hace aún más importante el tema de hablar siempre con un profesional que nos indique qué cabezal usar, dónde y con qué frecuencia.

Tenéis más información en therabody.com, donde explican con detalle cada modelo y muestran vídeos usando cada uno en diferentes situaciones.

Si tenéis alguna duda, podéis hacerla en nuestras redes sociales (disponibles en el menú superior).