Shazam para iOS tiene una nueva dinámica que mejora la identificación de canciones

Hay varias aplicaciones que podemos tener en el móvil para identificar canciones. Pero sin dudas, Shazam es una de las favoritas.

Y si bien a veces tarda en reconocer canciones o no logra identificarlas, puede ofrecer un margen de mejora gracias a su última actualización en iOS.

Shazam mejora la identificación de canciones en iOS

Quizás te ha pasado que has abierto la app de Shazam para que identifique alguna canción que estás escuchando en la TV y no logra reconocerla. Y por más que lo intentes varias veces no funciona. Si bien puede deberse a un fallo, a veces sucede que la app no escucha la canción el tiempo suficiente como para identificarla.

Si ese es el problema, puede que se solucione con la última actualización de la app de Shazam en iOS. Tal como mencionan en Apple Insider, una de las mejoras que se mencionan en la última versión es que

Ahora Shazam encuentra más canciones, esforzándose más y durante más tiempo

Si bien no mencionan detalles de esta actualización, queda claro que ahora permiten que Shazam tenga más tiempo para identificar y reconocer una canción. Esto no quiere decir que demorará más tiempo en brindarte los resultados.

La mayoría de las canciones las reconocerá en unos segundos, pero en aquellas ocasiones donde no se logra distinguir claramente la melodía, ya sea porque el sonido es malo o estás muy lejos, se tomará un tiempo más prolongado para tener más posibilidades de obtener un resultado.

Parece una actualización pequeña, pero evitará muchos intentos frustrados a los usuarios. Esta actualización de la app de Shazam en iOS ya está disponible bajo la versión 15.0. Así que si has tenido problemas últimamente con la aplicación para que identifique canciones desde tu iPhone, actualiza Shazam para ver si mejora con esta actualización.