Mozilla cierra su app para gestionar contraseñas y ofrece una mejor opción

Hay muchas opciones que permiten gestionar nuestras contraseñas usando diferentes dinámicas. Firefox Lockwise es la opción que Mozilla lanzó en 2019 y que ahora llegará a su fin.

Esta aplicación de Mozilla cuenta con varias características interesantes, pero ya no serán necesarias porque Firefox ya está implementando una propuesta mejor.

Firefox Lockwise desaparecerá en diciembre

Firefox Lockwise sigue la misma dinámica que la mayoría de los gestores de contraseñas, y es posible usarla desde diferentes plataformas. Y por supuesto, las contraseñas se sincronizan con el inicio de sesión de Firefox. Una propuesta ideal para aquellos que prefieren este navegador web.

Sin embargo, Mozilla anunció que está cerrando su app de gestor de contraseñas. Tal como mencionan en su página de soporte:

Mozilla finalizará el soporte para la aplicación Firefox Lockwise en Android e iOS a partir del 13 de diciembre de 2021. Ya no podrá instalar o reinstalar Firefox Lockwise desde App Store o Google Play Store. La versión 1.8.1 de iOS y la versión 4.0.3 de Android serán las últimas versiones de Firefox Lockwise.

Si bien la app seguirá funcionando, los usuarios deben tener en cuenta que ya no recibirán actualizaciones de seguridad, ni ningún tipo de soporte. Así que ya no sería aconsejable seguir usando la aplicación. Sin embargo, esto no significa que Mozilla deje sin alternativa a los usuarios.

Recordemos que una de las últimas actualizaciones de Firefox en Android implementó el autocompletado de contraseñas, y sin olvidar la sincronización de contraseñas entre el ordenador y el móvil. Lo único que necesitas es iniciar sesión y pasar por una breve configuración.

Y por supuesto, podrás gestionar las contraseñas desde el mismo administrador de contraseñas de Firefox. Así que ya no necesitas tener una app extra en tu móvil para contar con esta función. Si usas Firefox Lockwise no perderás nada, ya que podrás seguir la misma dinámica desde la última versión de Firefox.