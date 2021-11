Cómo acceder a contenidos relacionados con Netflix en Spotify

Netflix y Spotify expanden su actual asociación para dar cabida a una nueva sección específica dentro de Spotify para ofrecer contenidos sonoros relacionados con las producciones originales de Netflix.

La idea busca ofrecer un lugar para los amantes de los contenidos de Netflix, permitiéndoles acceder tanto a las bandas sonoras, como a listas de reproducción, además de podcasts oficiales, junto a otros contenidos exclusivos.



La nueva sección se llama Netflix Hub y estará disponible tanto para usuarios de cuentas gratuitas como para usuarios de cuentas de pago en EE. UU., Canadá, Australia, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Irlanda y la India (en otros lugares tendremos que esperar a que nos llegue nuestro turno).

Los afortunados simplemente tendrán que buscar «Netflix» en la aplicación de Spotify para acceder a los contenidos que el nuevo hub vaya albergando a lo largo del tiempo.

Spotify dice que Netflix Hub se inicia con:

bandas sonoras y listas de reproducción de Stranger Things, La Casa De Papel, Narcos: México, Outer Banks, Squid Game, tick, tick… ¡Boom! Bridgerton, Cowboy Bebop, Virgin River, On My Block y otros.

También habrá podcasts vinculados a Netflix como Okay, Now Listen, Netflix Is A Daily Joke,10/10 Would Recommend, y You Can’t Make This Up, así como otros que profundizan en las producciones originales como The Crown: The Official Podcast o Behind the Scenes: Shadow and Bone, entre otros.

Igualmente habrá cabida para nuevas experiencias como el álbum mejorado para la película occidental The Harder They Fall, además de contenido relacionado con Money Heist, además de un juego de adivinación de personajes de La Casa De Papel.

La nueva sección no llega con fines publicitarios ni hay transacciones económicas con ello, simplemente busca ofrecer experiencias adicionales a aquellos usuarios que sean fan de Netflix y también sean usuarios de Spotify al mismo tiempo.

Spotify asegura que habrá novedades de forma constante, por lo que invita a los fans de Netflix a que entren frecuentemente para descubrirlas. La verdad es que este tipo de asociaciones no es nueva en Spotify, habiendo llevado otras similares en el pasado para plataformas como Peloton, enfocada en el entrenamiento, o GIPHY, para posibilitar el acceso a temas musicales de artistas a través de los GIFs animados.

Más información: Spotify