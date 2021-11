El nuevo juego de Dragon Ball en modo cooperativo

Desde su lanzamiento como serie animada en 1986, Dragon Ball se ha convertido en una de las franquicias más rentables a nivel mundial, generando con ello la creación de todo tipo de merchandising y, como era de esperarse, videojuegos relacionados con este fascinante mundo de personajes expertos en peleas y con poderes que van más allá de lo imaginado.

En ese sentido, han surgidos videojuegos de Dragón Ball en diferentes géneros, tales como rol, plataforma y juegos de lucha, siendo estos últimos los que mayor éxito han tenido.

Cabe mencionar que la mayoría de estos títulos han sido desarrollados por Bandai, quien ha sido nuevamente el responsable de crear el ultimo videojuego basado en esta obra a la cual han titulado The Breakers.

Sin embargo, a diferencia del resto de videojuegos creados en torno a esta franquicia, The Breakers ofrece una dinámica totalmente diferente, ya que la misma se presenta como un juego multijugador asimétrico online donde siete jugadores se les asignará el rol de supervivientes y otro asumirá el rol de Rider.

Es este último quien tendrá como misión acechar al resto de jugadores con la intención de eliminarlos hasta que no quede ninguno en pie y convertirse así en el ganador de la partida. Es así como The Breakers centra su historia en siete ciudadanos comunes y corrientes cuyas vidas se conectarán al quedar atrapados en un evento con el Rider como principal amenaza.

Cada una de estas personas tendrán la misión de encontrar la máquina del tiempo lo antes posible, ya que a medida que transcurra el tiempo en el juego el aspecto del Rider ira evolucionando haciéndose más poderoso e indestructible en cada fase.

Para la figura del Rider se han dispuesto los villanos más icónicos de Dragon Ball: Freezer, Cell y Majin Boo, mientras que del equipo de los supervivientes tenemos a personajes como Bulma y Ulon.

Se desconoce la fecha exacta en la cual se realizará el lanzamiento de The Breakers, aunque Bandai asegura que será en algún momento de 2022. Así también, The Breakers se hará disponible para las plataformas PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One.

Si deseas obtener más información de The Breakers podrás hacerlo a través del sitio oficial del juego.