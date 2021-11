Cómo publicar podcasts en Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts gratis

Debido al boom de creación de contenido en las plataformas digitales, las mismas decidieron no dejar pasar la oportunidad de apostar en grande sobre la conocida área de los podcasts.

Por ese motivo, hoy resulta más fácil que nunca publicar tus propios podcasts en plataformas top como Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts.

Y es que no es para nadie un secreto que en los últimos dos años, a raíz del coronavirus, el mundo de los podcasts ha explotado más que en cualquier otra época, tanto en números de audiencia como en inversiones de publicidad. De acuerdo a diversos estudios realizados por la EncuestaPod 2021, hasta un 72,9 de los usuarios afirman que su tiempo para escuchar podcasts desde inicios de la pandemia ha aumentado.

Sabiendo todo esto, es probable que te interese la idea de comenzar a crear podcasts sobre cualquier tema, así que si ese es tu objetivo, en este artículo aprenderás a saber cómo publicarlos.

Proceso para publicar tus podcasts en las principales plataformas digitales de audio

Primero que nada, es de interés saber que para poder subir los podcasts de manera conjunta a las diferentes plataformas, en vez de hacerlo de forma manual, necesitarás un buen agregador. Hoy por hoy, no hay ninguno que cumpla con el trabajo mejor de lo que lo hace Anchor.

El proceso realmente no es complicado, ya que siendo sinceros, no tendrás que configurar otras cosas que nos sean el nombre, las descripciones, las fotografías y poco más. Lo que sí debes de tener en cuenta, es que la licencia de distribución del contenido será controlada por Anchor, teniendo ellos la posibilidad de subir tu contenido a cualquier plataforma gratuita.

Ahora bien, esta plataforma gratuita permite subir de manera nativa tus podcasts a Spotify, además de a casi cualquier plataforma digital, entre las que por supuesto se incluyen Apple Podcasts o Google Podcasts. Aclarado todo esto, podrás ver a continuación los pasos a seguir:

– El primer paso de todos debe ser registrarte en la página oficial de Anchor. Agrega los datos que te solicitan y crea tu cuenta. Para esto debes pulsar en el botón amarillo que dice Get started, ubicado en la esquina superior derecha.

– Cuando ya tengas tu cuenta, tendrás que verificarla en tu correo.

– Luego de esto, los pasos a llevar a cabo para subir el primer podcast aparecerán en la pantalla en forma de lista. Pulsa sobre el primero que lleva por nombre Let’s do it, en el botón morado.

– Se desplegará un menú de hasta 4 opciones para subir tu primer podcast, pudiendo subir audio directo desde el micrófono, acceder a archivos de audio guardados en el ordenador, notas de audio de tus oyentes, además de sonidos y efectos que puedes utilizar si es que los necesitas.

– En caso de tener el archivo completamente editado y listo para subir, búscalo en tu ordenador y súbelo para que Anchor lo procese. Ten en cuenta que el límite de peso que permite la plataforma es de 250 MB por archivo.

– Escoge el nombre, la descripción, la portada y todos los detalles que tendrá tu podcast.

– Cuando llegues al apartado de Podcast Availability, copia el link de tu RSS Feed para agregarla más abajo en la pestaña de Apple Podcast, Google Podcast o cualquier plataforma que te guste.

Eso sería todo para comenzar a montar tu contenido. Lo único destacable como negativo en este punto, es que Anchor estará generando dinero de manera indirecta con tus creaciones, debido a la libertad que tienen para publicarlo en otros medios.