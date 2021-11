Cómo recuperar el «no me gusta» de Youtube usando un plugin

Medio mundo quedó con la boca abierta tras el anuncio de que Youtube eliminaría el icono del «no me gusta» de su plataforma, algo que, según el cofundador de la plataforma, podría perjudicar mucho a la vida de la misma.

El no me gusta se ha estado usando durante muchos años como indicador de calidad, pero también es muy usado por trolls que lo usan simplemente para desprestigiar a alguien, sin tener en cuenta la calidad del vídeo y dejándose llevar por temas más personales.

Según Youtube, lo quitan para proteger a los creadores del acoso y los ataques coordinados, de forma que ahora los usuarios tendrán que opinar directamente en los comentarios.

Mientras tanto, ya comienzan a salir alternativas, una extensión que usa la API de Google para generar el recuento de «no me gusta». Aunque la función desaparecerá el 13 de diciembre, hasta ese día quiere generar la mayor cantidad de datos posible, y después el número se calculará utilizando a los usuarios de la extensión como muestra.

Esta primera versión es bastante deficiente, y requiere que demos nuestros datos a ese programador para que calcule los no me gusta que vamos realizando, pero es que además solo funciona en videos para los que la API de Youtube muestra un recuento de no me gusta válido.

Ya que solo mostrará datos en función de los usuarios que usan el plugin, la información no será exacta, y es posible que no represente al espectador promedio de YouTube (que no van por ahí instalando plugins para dar «no me gusta»), pero ya están buscando alternativas para que los datos que muestre sean los más exactos posibles.

El plugin no está en la tienda oficial, por lo que si queréis instalarlo tendréis que correr el riesgo de bajarlo desde returnyoutubedislike.com.