La plataforma de juegos en la nube de Microsoft comienza a llegar a consolas Xbox

Ya intuíamos que, ante las fechas que se avecinan, las diferentes plataformas de transmisión de juegos en la nube tratarían de ofrecer su mejor cara para conquistar a nuevos usuarios y fidelizar a los existentes.

En este sentido, es Microsoft quien acaba de dar un paso al frente comenzando a llevar su plataforma de transmisión de juegos en la nube, Xbox Cloud Gaming (anteriormente llamado Project xCloud) a los usuarios de consolas Xbox One y Xbox Series X/S.



Crecen las opciones de entretenimiento para las consolas Xbox

Como requisito será necesario tener también una suscripción a Game Pass Ultimate, aunque no todos los usuarios de estos modelos de consolas van a tener acceso a la plataforma desde un primer momento.

Microsoft señala que el lanzamiento se está llevando en 25 regiones, con idea de llegar también a Brasil próximamente, llegando a un número limitado de jugadores en dichos mercados hasta llegar a todos los jugadores de los mercados admitidos a lo largo de las «próximas semanas».

Los afortunados tendrán desde la posibilidad de probar nuevos juegos antes de instalarlos en sus consolas, hasta poder recibir una invitación de un contacto para jugar a un título que aún no tenga disponible en su consola.

Microsoft señala que:

Lo creamos para que la experiencia sea rápida, fácil y una excelente manera de descubrir su próximo juego favorito mientras ahorra espacio en su disco duro para los juegos que planea jugar una y otra vez

Para usuarios de consolas Xbox One, títulos de juegos como Recompile, The Medium y The Riftbreaker, que hasta ahora sólo estaban disponibles para Xbox Series X/S, también comenzarán a estar disponibles para la Xbox One gracias a Xbox Game Pass Ultimate y a los juegos en la nube.

Por último, prometen que juegos como Microsoft Flight Simulator llegarán a principios del próximo año a Xbox Cloud Gaming, lo que permitirá que pueda estar al alcance de más personas.

Sin duda, Microsoft se sigue posicionando en el segmento de los juegos en la nube ante una competencia que poco a poco también va madurando para no quedarse atrás.

Todavía hay servicios más rezagados, como es el caso de Amazon Luna, donde actualmente no sabemos si nos podría sorprender a lo largo de las próximas semanas. Será cuestión de esperar para conocer como sigue evolucionando este interesante segmento.

