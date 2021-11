WiFi que transmite datos mediante radiación nuclear

Es posible transmitir datos de forma inalámbrica de diversas formas, pero hay una que llama especialmente la atención, usando radiación nuclear.

El sistema ha sido creado por un equipo de investigadores de la Universidad de Lancaster, quienes han presentado exactamente eso, un nuevo tipo de WiFi que transmite datos de forma inalámbrica mediante radiación nuclear.

Han usado «neutrones rápidos» de un isótopo radiactivo llamado californio-252, producido en reactores nucleares. Consiguen codificar la información, como palabras y números, en el campo de neutrones, y lo han transmitido con éxito a una computadora portátil, donde luego se descodificó.

Se realizó una prueba de doble ciego en la que se codificó un número derivado de un generador de números aleatorios sin conocimiento previo de quienes lo cargaban, y luego se transmitió y decodificó.

El artículo se ha publicado en la revista Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, donde los investigadores afirman que hay muchas aplicaciones potenciales en la vida real que no resultan peligrosas para la salud del ser humano.

La idea es usarlo en aplicaciones donde la transmisión electromagnética convencional no es factible. Lo comenta el profesor Malcolm Joyce, autor principal del estudio, quien defiende que este sistema puede proporcionar transmisiones de datos confiables en escenarios críticos para la seguridad. Habla de submarinos, bóvedas y reactores, donde los neutrones aún podrían transmitir información. Comentó que los neutrones rápidos, al contrario que las ondas electromagnéticas convencionales, no se debilitan al transmitirse por metales y otros materiales.

Seguramente se usará en aplicaciones militares controladas o situaciones de emergencia donde la radiación sea un «mal menor», nada de WiFi radiactivo en el uso comercial.