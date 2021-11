Caída parcial de algunos servicios de Internet por incidencia en Google Cloud

De vez en cuando nos podemos encontrar con que algunos de nuestros servicios de Internet favoritos dejen de estar temporalmente disponibles. Y si bien no ha llegado a los niveles de semanas atrás con la caída de los servicios propiedad de Facebook Inc (ahora Meta), hoy le ha tocado el turno a una caída parcial de la red de alojamiento en la nube de Google, lo que se traduce a que muchos usuarios no hayan podido tener acceso a Spotify y otras plataformas en una serie de horas.

Spotify ha sido una de las plataformas conocidas que han sido más afectadas, incidimos que la caída es parcial y no global, aunque también ha afectado a Discord, Snapchat, Etsy, al acortador de direcciones Bit.ly, al juego Pokemon Go, así como a diversas publicaciones en línea, entre otros servicios.



Sin Spotify y otros servicios conocidos

Google también ha notado la incidencia en algunas de sus soluciones de productos inteligentes Nest, como Nest Cam Live Video, Nest Protect, Nest Cam Live Video, entre otros.

Eso sí, los principales servicios de Google no han sido afectados. A este respecto, servicios como Gmail, Meet o YouTube, entre otros, han estado operando con total normalidad.

Se da la circunstancia de que Gmail tuvo ayer ligeros problemas de conectividad en algunos puntos del mundo.

Desde Google han estado trabajando para tratar de volver a la normalidad lo antes posible, y que los servicios que dependen de Google Cloud Services puedan estar plenamente disponibles en todo el mundo.

Este es uno de los motivos por los que desde Dropbox, que dependía de Amazon Web Services, pese a no haber tenido problemas con el servicio, llegó el momento de montar su propio centro de datos para tener el control total de sus operaciones en lugar de depender en algunos de sus puntos de terceros.

Si bien la caída de muchos servicios ha sido temporal y parcial, a muchos servicios afectados les podría ser inviables tener sus propios centros de datos, aunque otros se los podrían llegar a plantear en un futuro.

Como todo, esto ha sido algo que se podía calificar como anecdótico, y en unas horas todo haya vuelto a la normalidad de siempre.