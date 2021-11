Un reloj digital que marca el tiempo mediante citas literarias

A los amantes de la literatura les podrá parecer, cuanto menos, curioso el hecho de que exista un reloj digital capaz de ofrecer citas literarias conforme vayan pasando los minutos. Existe y actualmente está disponible bajo demanda a través de la plataforma de financiación colectiva Indiegogo.

Se trata de una alternativa original al uso de relojes digitales enfocados únicamente en ofrecer la hora o como mucho algunos datos más, como la temperatura, la humedad, u otros datos habituales en este tipo de dispositivos.



Author Clock, que es como se llama este curioso dispositivo, está disponible en dos modelos de tamaño diferentes, con acabados en madera y con una pantalla de lectura electrónica que permitirá una lectura cómoda similar al papel.

Los creadores señalan además que la pantalla no utiliza luz de tipo azul, además no ofrecer deslumbramientos en caso de incidirle la luz solar directa, ofreciendo además una luz de bajo brillo que no molesta a la hora de dormir.

Además, los usuarios podrán seleccionar la tipografía adecuada de entre una variedad de opciones para leer las citas literarias que vayan recibiendo cada minuto.

En este sentido, Author Clock cuenta de entrada con más de 2.000 citas literarias de autores que abarcan seis siglos, según indican, aunque de momento se desconoce si admite la inclusión de más citas frente a las que viene de serie, aunque los desarrolladores están abiertos a recibirlas de los participantes en la campaña.

Este curioso dispositivo se puede situar sobre la pared o sobre una mesa de forma sencilla, para lo que en este último caso, dispone además de su correspondiente soporte.

Y en el tema de cables no hay problema, ya que en el modelo pequeño se le podrá realizar una carga cada tres semanas, mientras que en el modelo de mayor tamaño cuenta con una autonomía por carga de hasta dos meses.

En ambas opciones, la carga se realizará utilizando el puerto USB-C integrado.

Como decimos, se trata de un dispositivo que se encuentra bajo demanda, al haber finalizado la compaña de forma exitosa, por lo que aquellos que lo deseen, podrán optar a cualquiera de las recompensas disponibles.

Como siempre, el resto de datos, imágenes, vídeos y otros aspectos que sus desarrolladores hayan querido compartir, se encuentran plasmados en la web de la propia campaña.