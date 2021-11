PocketBook InkPad Lite, probando el lector electrónico con pantalla grande

El sector de los e-readers está evolucionando muy rápido. Pantallas con mejor resolución, luces más amigables con los ojos, colores en pantallas de tinta electrónica, más espacio, más tamaño… hoy os voy a hablar de mi experiencia con el lector de libros electrónico más grande que ya ha pasado por mis manos, el PocketBook InkPad Lite.

Aunque su tecnología no me ha sorprendido tanto como lo hizo el pocketbook de color, sí lo ha hecho su tamaño, y en este aspecto reconozco que soy algo maniático, me gusta leer con pantalla grande (seguramente la vista cansada aquí tiene algo que ver).



En el vídeo os presento el dispositivo, un e-reader de 9,7 pulgadas muy agradable al tacto (tiene la parte trasera protegida con goma), y cómo en la lectura.



En los cinco minutos de vídeo destaco tres cosas:

– Su diseño. Me gusta. Sin márgenes grandes, con botonera en la parte superior (sigue siendo también pantalla táctil) dejando los laterales limpios. En el modelo de Inkpad color tienen el botón de encendido y apagado en la parte inferior, y no me gustó la experiencia, prefiero tener los laterales limpios.

– Su tamaño. Sí, el pilar del PocketBook InkPad Lite, sus 9,7 pulgadas, es una ventaja para poder ampliar el tamaño de la letra sin tener que pasar página cada 20 segundos. Tiene unas dimensiones de 236,2 × 173 × 7,9 mm.

– La luz inteligente para que no se cansen tanto los ojos. Se puede ajustar manualmente, tal y como se puede ver en el final del vídeo. La tecnología que usa es la SMARTlight, que ajusta tanto el nivel de brillo como la temperatura del color de la pantalla.



Aquí comparando tamaños entre el PocketBook InkPad Lite y el PocketBook InkPad Color

Tiene un precio de 269 EUR, es capaz de abrir 19 formatos de libros y 4 formatos gráficos, cuenta con servicios de Wi-Fi y nube propios… Es cierto que no tiene una tienda de libros propia, como Kindle o Kobo, pero podemos sincronizar nuestros libros con un teléfono inteligente o un portátil, enviarlos a la cuenta de correo del dispositivo o usar nuestra cuenta de Dropbox para almacenar allí lo que estamos leyendo.

Sobre el hardware, usa un procesador de núcleo doble para pasar página de forma más fluida, y una batería de 2200 mAh para poder funcionar durante un mes sin problemas.

Más información en pocketbook.es