ANNKE C800, una cámara de seguridad para exteriores por menos de 75 euros

Volvemos al mundo de las cámaras de seguridad, y esta vez bajamos de precio, llegando a los 75 euros.

Hablamos de un modelo que nos acaban de presentar, la ANNKE C800, y después de probarla, debo decir que merece algunos aplausos.

Excelente resolución, visión nocturna, impermeable, audio con cancelación de ruido… no es WiFi, ni tiene batería interna, pero bueno, nada es perfecto. El software del móvil es tan sencillo que no es necesario pararse mucho con los detalles, pero permite lo básico: ver el vídeo en directo, gestionar el almacenamiento en tarjeta, activar o desactivar notificaciones y controlar el micrófono. Desde ellí también es posible hacer fotos y grabar vídeos mientras estamos viendo la cámara.

Una vez instalada la app de annke en el móvil y configurada la cámara (conectarla a la corriente y poniéndola el cable de red, ya que no se trata de una cámara WiFi), vemos inmediatamente el contenido:

Los números indican la cantidad de cámaras que puedo ver al mismo tiempo, en este caso, como solo tengo una instalada, no tiene sentido otra elección que no sea el uno.

Desde la app no hay muchas opciones de configuración, son las que tenéis en la imagen.

Mientras vemos el vídeo, podemos compartirlo con otras personas, así como acceder directamente a la configuración de la cámara.

Podemos hacer hasta un zoom 8x, aunque el resultado es bastante pixelado.

En la parte de visión nocturna destaca bastante, tal y como se puede apreciar en este vídeo:

En las especificaciones técnicas tenemos:

– 4K Ultra-HD Vision

– Ángulo de visión de 102°, con 30 metros de visión nocturna (elimina el reflejo de infrarrojos para llegar más lejos).

– Zona de detección de movimientos.

– Tarjeta de hasta 256GB

– Micrófono con cancelamiento de ruido

– Resistencia IP67, funciona hasta a -30 grados.

– Compresión H.265/ H.265+ HEVC

La ANNKE C800 se puede encontrar por 74,99 euros en este enlace.

Opinión personal: aunque yo soy un fan de las cámaras WiFi con paneles solares, reconozco que la ANNKE c800 tiene una excelente relación entre calidad y precio para quien puede poner cables. El software es muy básico para mi gusto, eso sí, y el no tener cargador por tratarse de una cámara PoE (la energía puede llegar por el cable de Ethernet) es molesto cuando no se tiene un dispositivo compatible. La calidad por la noche es muy buena, mejor de lo que esperaba, y se nota que se trata de un producto resistente que no se rompe a la primera de cambio.