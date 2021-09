Los móviles que dejarán de tener WhatsApp a finales de 2021

A partir del 1 de noviembre del 2021, más de 40 modelos de smartphones no podrán volver a utilizar WhatsApp, dado que la app dejará de dar soporte en las versiones de sistema operativo que verás a continuación.

La medida afectará, tanto a usuarios de Android, como también de iOS y KaiOS. He aquí la lista con las versiones de SO mínimas requeridas para tener WhatsApp y todos los móviles que no serán compatibles con la app de mensajería.

Qué versión mínima se necesita para descargar WhatsApp

Tal y como se ha anunciado desde el sitio web oficial de WhatsApp, los terminales serán compatibles con la aplicación si cuentan con Android 4.1 o posterior, iOS 10 o posterior y KaiOS 2.5.1 o posterior. Siendo así, quedan atrás los móviles con Android 4.0.3, iOS 9 y KaiOS 2.5.0, los cuales son los siguientes:

– De Apple: iPhone SE (1st Gen), 6s and 6s Plus.

– De Samsung: Samsung Galaxy Trend Lite, Galaxy Trend II, Galaxy S2, Galaxy S3 mini, Galaxy Xcover 2, Galaxy Core y Galaxy Ace 2.

– De Huawei: Huawei Ascend G740, Ascend Mate, Ascend D Quad XL, Ascend D1 Quad XL, Ascend P1 S y Ascend D2.

– De LG: LG Lucid 2, Optimus F7, Optimus F5, Optimus L3 II Dual, Optimus F5, Optimus L5, Optimus L5 II, Optimus L5 Dual, Optimus L3 II, Optimus L7, Optimus L7 II Dual, Optimus L7 II, Optimus F6, Enact, Optimus L4 II Dual, Optimus F3, Optimus L4 II, Optimus L2 II, Optimus Nitro HD and 4X HD, y Optimus F3Q.

– De Sony: Sony Xperia Miro, Sony Xperia Neo L, and Xperia Arc S.

– De ZTE: ZTE Grand S Flex, ZTE V956, Grand X Quad V987 y Grand Memo.

– De otras marcas: Alcatel One Touch Evo 7, Archos 53 Platinum, HTC Desire 500, Caterpillar Cat B15, Wiko Cink Five, Wiko Darknight, Lenovo A820, UMi X2, Faea F1 y THL W8.

En términos de cifras, los usuarios con estos modelos de dispositivos móviles representan solo el 0.02% del mercado con Android 4.0.3, y mucho más bajo para quienes usaban un iPhone con iOS 9. Veremos si más adelante se añaden más modelos.