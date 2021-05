Spotify ofrecerá una serie de conciertos virtuales para quienes compren sus entradas

Desde Spotify son conscientes de que los seguidores necesitan estar permanentemente conectados con sus artistas musicales favoritos, y en plena situación de pandemia, a pesar de los avances para tratar de traer de vuelta los conciertos en directo de forma segura, hay quienes aún no se sienten cómodos acudiendo a los mismos.

Atendiendo a la experiencia obtenida con los conciertos virtuales a lo largo de esta pandemia, desde Spotify acaban de presentar la nueva programación de conciertos virtuales que ofrecerá desde finales de este mes de mayo y a lo largo del próximo mes de junio.



Expandiéndose en el segmento de los conciertos virtuales

Serán básicamente transmisiones de conciertos que se encuentran pregrabados a los que los usuarios podrán acceder únicamente mediante la adquisición de entradas, que tendrán un coste de 15 dólares cada una, siendo entradas completamente intransferibles, vinculadas a las propias cuentas de los usuarios, y sin derecho a devolución en caso de perderse el pase de transmisión escogido.

En cuando a los pases de transmisión, Spotify realizará cuatro pases por cada concierto programado, por el que los usuarios deberán elegir aquel pase que más convenga en función de su zona horaria en el que se encuentren.

El sistema de pases permitirá que los conciertos puedan ser disfrutados por los usuarios desde diferentes zonas horarias en todo el mundo. Estas transmisiones, como podemos observar, serán únicas.

En este sentido, los conciertos no estarán disponibles bajo demanda ni estarán disponibles en la aplicación de Spotify, debiendo ser seguidos a través de un navegador web. Respecto a la duración, las transmisiones durarán entre cuarenta y setenta y cinco minutos.

Aquellas personas que aún no sean usuarios de Spotify, tendrán la posibilidad de crear sus propias cuentas de usuario gratuitas a lo largo del proceso de compra. En este sentido, no podrán acceder a los conciertos virtuales aquellas personas que no formen parte de Spotify.

Entre los participantes se encuentran The Black Keys y Leon Bridges, entre otros, hasta un total de cinco bandas musicales. Los interesados pueden consultar los conciertos previstos en la web donde también podrán comprar las entradas, eligiendo el pase que más les convengan.

Para Spotify:

Nuestro objetivo final, como siempre, es ayudar a los artistas y fanáticos a conectarse entre sí y compartir su arte. Estos cinco programas refuerzan ese compromiso y crean una oportunidad de actuación única que seguro les encantará a los creadores y oyentes.

