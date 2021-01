Consejos para Web Stories visibles en Google

Las Web Stories van ganando popularidad en todo el mundo. Cada vez hay más gente que prefiere ver contenido en forma de historias, y Google quiere que ese formato sea cada vez más visible en su buscador. Quiere que cuando busquemos recetas, por ejemplo, aparezca una Web Storie atractiva bien visible en la parte superior, para que desde el móvil solo tengamos que ir deslizando entre el contenido para ver la receta en cuestión.

El problema es que muchos creadores de contenido lo están malinterpretando, y crean WebStories de dos imágenes con un «leer más» que apunta a la publicación del post. Eso no es lo que quiere Google, y lo acaban de dejar bien claro.

Google quiere que las historias sean completas, que no cuenten solo la mitad y obliguen al usuario a acabar en el sitio web. Para ello han ofrecido una lista de «cosas que hay que hacer» y «cosas que hay que evitar», pero antes ha dejado claro que entiende los motivos por los que los usuarios apuestan por el «leer más».

El objetivo de todo creador de contenido es ganar dinero, no nos engañemos. Su creamos una Web Story y tenemos miles de visitas en la misma, pero no conseguimos ni un solo euro, tendremos problemas, porque el alquiler del piso no se paga con Web Stories.

Google lo sabe, y promete que siguen trabajando para que los anuncios que pueden aparecer en las historias sean más lucrativos, con mayor CPM, pero ruega que tengamos paciencia en ese sentido, ya que es un cambio importante de paradigma.

Qué hacer con las Web Stories

Entre los consejos que Google indica tenemos:

– Una lista de inspiración de compras que destaque productos y enlaces a lugares donde se puedan comprar.

– Una versión corta de una receta con los ingredientes completos enumerados que deje instrucciones más detalladas detrás de un clic.

– Una historia que se conecta a un artículo sobre el mismo tema, pero ambos transmiten la información desde diferentes ángulos. Por ejemplo, crear una historia sobre el «cómo se hizo» la receta.

Qué evitar en las Web Stories

– Una historia de tres páginas que es una lista de los «10 mejores programas de televisión de ciencia ficción», pero que se detiene en el número tres y obliga al lector a hacer clic en su blog para obtener más información.

– Una historia de una página que menciona una receta en el titular, pero son solo un montón de fotos que redirigen al sitio web.

– Una lista que destaca las mejores ciudades de Europa, pero solo enumera una ciudad y una foto y señala el enlace del blog para obtener información real.

Perece lógico, ahora solo faltará ver si después de todo el esfuerzo que pongamos los creadores de contenido para hacer Web Stories, veremos resultados que beneficien a las tres partes, a Google, a los lectores y al creador.