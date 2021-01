Collabstr, para ganar dinero con TikTok e Instagram

Si tienes un perfil con muchos seguidores en TikTok o en Instagram, seguramente ya va siendo la hora de definir un modelo de negocio.

Depende del contenido que publiques, el modelo suele ser uno u otro, pero en la mayoría de las ocasiones comienza igual: alguien entra en contacto porque quiere divulgar su producto o su servicio dentro de tu cuenta, quiere que lo presentes, que lo divulgues entre tu comunidad.

El problema es que estas plataformas no facilitan mucho ese trabajo. No tienen buenas páginas para entrar en contacto, no incluyen pasarela de pago para este fin, ni hacen de intermediarios. El motivo es obvio, tanto TikTok como Instagram quieren hacer dinero con los anuncios que se ven publicados, no con los contactos directos entre anunciante e influencer, por eso no facilitan el tema.

Hay una solución que puede interesarte: crear una cuenta en collabstr.com, crear tu página indicando el tipo de contenido que realizas y el precio para realizar alguna acción en la cuenta, ya sea de TikTok como de Instagram.

Collabstr divulga los perfiles de los creadores en su página principal, donde cualquier anunciante puede encontrarlos filtrando por categoría de contenido, presupuesto y red social. No filtra por idioma, lo que es una pena, ni por país, por lo que tendrá que navegar por la página hasta encontrar al influencer adecuado.

Allí es posible ver desde influencers con más de 200.000 seguidores que venden productos para la salud hasta profesionales que realizan contenido más orientado a la fotografía. Se trata de llamar la atención mostrando la calidad del trabajo y dejando claro al anunciante que hay una comunidad de seguidores activa por detrás de la cuenta que estás anunciando.