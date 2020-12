Amazon pide nuestras fotos y crea modelo 3D para ofrecer ropa personalizada

Si queremos comprar una camiseta por Internet, tendremos que correr el riesgo de encontrar sorpresas. Las tallas no lo son todo, hay muchos más detalles que deben tenerse en cuenta a la hora de adquirir una prenda, y Amazon ha comenzado las pruebas para crear ropa personalizada para sus clientes.

Se trata de Made For You, una aplicación desde la cual podremos enviar fotos de nuestro cuerpo para ir creando un modelo tridimensional que Amazon usará para ofrecer camisetas que se ajusten a la perfección con nuestra forma.

Es una tienda de ropa personalizada, una tienda online disponible de momento solo en estados Unidos. Necesita detalles sobre el peso, altura y tipo de cuerpo, junto con dos fotos nuestras, todo a través de la app que podéis ver en la captura superior.

Hay ocho colores para elegir y podemos decidir si queremos con o sin mangas. Tendremos también la opción de elegir entre dos tejidos a base de algodón y decidir qué ajuste le gustaría que tuviera la camiseta, así como el tipo de cuello (redondo o en V).

Al ser ropa personalizada, podemos incluso pedir que Amazon imprima nuestro nombre en la etiqueta. Al terminar, veremos la camisa personalizada en una versión virtual de nosotros mismos, con posibilidad de hacer ajustes antes de realizar el pedido.

En lo que se refiere al precio, las camisetas cuestan 25 dólares cada una.

Amazon confirmó a Engadget que las fotos se eliminan después de usarlas para crear el cuerpo virtual. Señaló que puede actualizar o eliminar la información de su tamaño en cualquier momento.

Made for You puede expandirse a otros estilos y artículos en el futuro, pero de momento no han dado fechas de cuándo será posible exportar el proyecto fuera de Estados Unidos.