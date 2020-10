Así es The ONE, la bicicleta eléctrica más ligera para moverse por la ciudad

El sector de las bicicletas eléctricas no para de proponer modelos interesantes para que los usuarios puedan moverse libremente dentro de las ciudades. La compañía suiza United City Bikes acaba de poner en fase de pre-venta, con un ahorro de un 45% con respecto al precio final, su modelo de bicicletas The One, disponible en dos variantes de capacidad de batería.

A este respecto, The One – U1, con una batería de 36V y 5.4 Ah, que le otorga una autonomía de hasta 40 kilómetros, está a un precio de 907 euros, mientras que The One – U2, con una batería de 36V y 7 Ah, que le permite una autonomía hasta los 52 kilómetros, está a un precio de 1088 euros.



La capacidad de batería y su correspondiente autonomía es casi la única diferencia entre ambas variantes, ya que The One es un modelo que se caracteriza especialmente por ser una bicicleta eléctrica con diseño urbano y tamaño compacto, contando con un peso máximo de 12,5 kilogramos, gracias mayormente a su cuadro fabricado en magnesio, siendo la propuesta de bicicleta eléctrica más ligera de todo el mundo, según anuncia la compañía suiza, y destinada a cualquier persona que simplemente quiera tener una bicicleta eléctrica fácil de manejar y fácil de transportar.

En este punto también hay que indicar que este modelo también es plegable, lo que facilita aún más su transporte por otros medios, y que su plegado no lleva más de 10 segundos, manteniendo las ruedas perfectamente emparejadas gracias a un sistema magnético, ocupando un ancho de 25 centímetros.

Por lo demás, cuenta con un motor de 250W integrado en el buje de la rueda trasera, su batería está discretamente situada en la tija del sillín, permitiendo su carga tanto en la propia bicicleta como fuera, disponiendo del 100% de carga tras 3,5 horas, además de contar con pedal asistido de tres niveles, y freno de disco para la variante U1 y frenos de disco hidráulicos, que es la otra de las pocas diferencias que quedaba por señalar.

Añadir que cuenta con unos discretos guardabarros, luces LED trasera y delantera, además de una pantalla LED LCD en el manillar para el control de los diferentes parámetros. Los usuarios podrán comprar baterías adicionales, e incluso una mochila para su transporte.

Se trata de una propuesta bastante eficiente para la movilidad sostenible dentro de las ciudades que, en fase de pre-venta, también cuenta con un precio atractivo, permitiendo que pueda estar al alcance de más personas.

