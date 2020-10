Cómo activar el modo oscuro de TikTok

TikTok aún se mantiene siendo una las redes sociales más importantes del momento, y con esto su función de modo oscuro también llega para quedarse y facilitaros las cosas.

Esta función no solo le da un toque más profesional y sombrío (en el buen sentido) a la app desarrollada por ByteDance, sino que también ofrece una disminución bastante importante de todos los recursos que utiliza vuestro móvil. Esto es lo que debes hacer para disfrutarla.

Según diversos diarios, los desarrolladores se encuentran probando la función desde comienzos de este año, y aunque aún no hay una fecha de lanzamiento establecida a día de hoy, algunos usuarios afortunados sí que pueden utilizarla. Estos confirman que la función ha aparecido en su móvil ya que estaban configurados en Modo Oscuro, cosa que tendrás que experimentar.

Pasos para activar el modo oscuro de TikTok

Sea cual sea el caso, debes confirmar de que dispones de la última versión estable de la app, ya que es posible que si no la has actualizado hasta cuentes con la función y ni cuenta te has dado. Pues bueno, si cuentas con un iPhone estos serán los pasos que debéis seguir para activar el modo oscuro:

– Supervisa que cuentas con la última versión disponible de TikTok en tu móvil e inicia sesión en el mismo.

– Pulsa en el botón inferior derecho con la leyenda de «Yo» y accede a vuestro perfil.

– Presiona sobre los tres puntos ubicados en la parte superior derecha y accede a la sección de «General».

– Busca la función de «Modo oscuro», la cual debería estar posicionada entre las opciones de «Idiomas» y «Notificaciones».

– Una vez hecho esto, la app en teoría ya debería aparecer en su versión de noche. Si no llegas a notar el cambio, lo más recomendable es que reinicies vuestro móvil y luego vuelvas a ingresar a TikTok.

En cuanto a los móviles Android, comentamos que necesitáis disponer de Android 10 para configurar la opción de modo oscuro, y dentro de esta categoría encontramos móviles como:

– Asus Zenfone 5Z y 6

– BlackBerry Key2

– Esencial Phone

– Teléfonos de Google Pixel

– Samsung Galaxy A10e

– Samsung S10, S20

– Algunos modelos Huawei

– Algunos modelos de Nokia

De igual manera habrá que esperar a que la función salga de manera estable para que pueda ser configurada desde cualquier dispositivo móvil, por lo que recomendamos estar al tanto de las noticias respecto a este tema y no perderle la vista, ya que puede que este modo oscuro de TikTok llegue antes de lo que esperamos.