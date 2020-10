Among Us llega con actualizaciones que harán más complejo el trabajo de descubrir al impostor

Pese a que fue lanzado en 2018, no fue sino hasta este año en que Among Us se convirtió en la última sensación dentro de la categoría de juegos multijugador, lo cual ha hecho que su desarrolladora, Innersloth, decida enfocar sus esfuerzos en añadir a esta una serie de actualizaciones enfocadas en mejorar la experiencia de sus jugadores, suspendiendo así los planes de una secuela por el momento.

Y es que desde ya los cambios han empezado a llegar a la beta de Among Us, de manera que descubrir al impostor se tornará en un proceso mucho más complejo. El primero de ellos ha sido ofrecer la opción de volver anónimos los votos de modo que ningún jugador pueda conocer quien voto en contra de quien.

Sumado a esto, el jugador podrá tener la oportunidad de configurar el estatus de visibilidad de la barra de tareas que aparece durante la partida, teniendo a disposición las opciones de Siempre, Reuniones o Nunca.

Otro aspecto tomado en cuenta por Innersloth dentro de las actualizaciones llevadas a cabo en Among Us ha sido el de los colores involucrados en la tarea de los cables, los cuales han sido reemplazados por formas a fin de evitar facilitar el trabajo a los jugadores.

Aquellos jugadores que deseen probar esta versión podrán hacerlo a través de la plataforma de Steam pulsando en el botón derecho del ratón en el juego. Después seleccionamos las propiedades y nos dirigimos a la pestaña de las betas. Allí pulsaremos en public-beta, lo cual hará que inicie el proceso de descarga de la nueva versión.

Cabe destacar que esta versión solo estará disponible para usuarios de PC, dejando así a los usuarios de móviles en espera de experimentar las nuevas características de Among Us en estos dispositivos.