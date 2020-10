Para crear música con el nuevo experimento de Google

Si soléis tararear melodías inventadas pero no tenéis suficiente conocimiento de música como para transformalas en obras de arte, echad un vistazo en el nuevo experimento de Google.

Se trata de un algoritmo de aprendizaje automático de Google capaz de transformar melodías tarareadas en señales digitales que después se transformarán en melodías con flauta, saxofón, violín o trompeta.

Tone Transfer se puede ejecutar desde teléfono o computadora de escritorio, siendo Android en móvil o Windows o Mac en escritorio. Entramos y agregamos el sonido de nuestra melodía, de unos 15 segundos. Podemos usar la voz, tocar la mesa o tocar un instrumento real.

La calidad de la salida dependerá del micrófono y del ruido de fondo mientras estemos grabando, por lo que si no sale bien a la primera, seguid intentándolo. En mi caso tuve que usar el móvil porque el navegador me dijo que no era compatible (igual detectó un micro de baja calidad).

El proyecto, disponible en sites.research.google/tonetransfer, es del equipo Magenta AI de Google, que crea tecnologías de código abierto para explorar el uso del aprendizaje automático en el arte. Ellos crearon la biblioteca denominada «Procesamiento de señales digitales diferenciables (DDSP)» para hacer posible esta herramienta. La idea es que si se controlan ciertos parámetros de los procesadores de señal digital (DSP), se podrán producir sonidos naturales de instrumentos.

Con la biblioteca DDSP, el equipo de Google puede entrenar modelos de síntesis de audio con menos parámetros y menos datos, por eso con un tarareo consiguen crear melodías de instrumentos.

Es importante tener en cuenta que el resultado no es tan perfecto como para subirlo inmediatamente a Spotify, pero es un primer paso importante en el sector.