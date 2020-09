Zoom ya ofrece autenticación en dos pasos para reforzar la seguridad de las cuentas

Zoom ya ha comenzado a implementar la autenticación en dos pasos. Una nueva medida de seguridad que se complementa con el resto de opciones que ofrece Zoom para mantener nuestras cuentas protegidas.

Para activar esta nueva opción solo necesitamos seguir unos pocos pasos. Y por supuesto, podemos personalizarla aplicando el método que se ajuste a nuestras necesidades.



Para habilitar la autenticación en dos pasos es necesario entrar a nuestra cuenta de Zoom para ir a la configuración del menú de seguridad o a la sección de nuestro perfil. Zoom nos pedirá como medida de seguridad nuestra contraseña para activarla, y luego nos mostrará todas las opciones disponibles.

Podemos elegir SMS si deseamos que la dinámica se realice mediante el dispositivo móvil. O podemos optar por utilizar una aplicación como Google Authenticator o Microsoft Authenticator. Esta opción también mantiene una dinámica simple, ya que solo requiere que usemos la app para generar el código de inicio de sesión en nuestra cuenta de Zoom.

Esto no reemplaza a nuestro inicio de sesión normal, sino que le agrega un plus de seguridad. Si elegimos un método y no estamos conforme con su dinámica o notamos que no nos resulta cómodo, podemos cambiarla desde la configuración de nuestro perfil.

Solo será necesario pasar por la configuración inicial del nuevo método y listo. Y podemos aplicar la misma dinámica para quitar o reemplazar el dispositivo móvil que usamos para la verificación. Esta nueva opción está disponible tanto en la versión web de Zoom, app móvil, versión de escritorio como en las salas Zoom Room.