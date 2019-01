Una aplicación para aprender a programar poco a poco

Existen muchas apps para móviles que nos ayudan a aprender a programar en diferentes lenguajes, pero hay pocas que sean realistas: la mayoría de la gente que quiere aprender a programar no sabe absolutamente nada del tema.

Los grandes programadores han pasado muchas horas estudiando, practicando, viendo tutoriales de Youtube, intentando entender el código de proyectos de Github, realizando proyectos piloto de todo tipo, practicando en escuelas físicas… pero todos ellos empezaron desde cero, por eso siempre es útil conocer las apps que pueden ayudarnos a empezar.

Hoy hablaremos de programminghub, una app en la que reconocen que la programación se debe enseñar y aprender de una manera completamente diferente. Es por esto que la mayoría de los enfoques tradicionales no han enseñado la programación de manera efectiva, y ellos creen que han tenido mejor puntería.

Su objetivo final es dar a todos el acceso a una experiencia de tutor privado a través de tecnología móvil, con una experiencia divertida e interactiva para que las personas aprendan nuevas habilidades y disfruten del proceso. Cuentan con cursos gratuitos junto con cursos premium muy asequibles, todo desde android y iOS.

Analizan la retención y los patrones de aprendizaje de los usuarios que aprendieron programación utilizando teléfonos móviles, y con ello han creado un sistema de aprendizaje específicamente diseñado para enseñar programación de la mejor manera posible en dispositivos móviles. Han uso un modelo publicado por David Kolb en 1984, a partir del cual desarrolló su inventario de estilos de aprendizaje. La teoría del aprendizaje experiencial de Kolb funciona en dos niveles: un ciclo de aprendizaje de cuatro etapas y cuatro estilos de aprendizaje separados. Han fusionado el modelo de Kolb con su estudio de usuarios para obtener una receta para aprender Programación en dispositivos móviles.

Javascript, C, C++, C#, Swift, Python, R, Java… son miles de ejemplos de programación y segmentos de código, y ya están preparando una versión web para que no sea necesario el uso del móvil.