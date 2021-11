Los juegos móviles de Netflix llegarán a iOS con algunas diferencias

Hace poco, comenzando noviembre, Netflix anunció el lanzamiento a nivel mundial de su servicio de juegos móviles, de manera exclusiva para Android por el momento.

Ya hay indicios de que la compañía trabaja en la llegada de esta experiencia a iOS, pero un reporte reciente señaló que este eventual lanzamiento se presentaría bajo una dinámica diferente, para ajustarse a las reglas del sistema operativo móvil de Apple.

Cómo funcionarán los juegos de Netflix en iOS

Lo que hemos conocido de los juegos móviles de Netflix en Android es una experiencia unificada. Dentro de la aplicación principal del servicio de películas y series por streaming, se cuenta en este caso con un apartado dedicado a este contenido, desde donde se pueden descargar nuevos juegos y ejecutar los instalados.

En iOS, por restricciones propias del sistema operativo, este modelo no se puede replicar tal cual. En esta tienda se prohíben las aplicaciones de terceros que funcionan como centro de juegos, razón por la que plataformas como Xbox Cloud Gaming, Nvidia GeForce Now y Google Stadia no han podido llegar a la App Store, limitándose a ofrecer una versión web de sus servicios para los usuarios de iPhone o iPad.

Ante esta prohibición, Netflix ya está trabajando una estrategia para llegar con estos juegos a iOS. Así lo afirma Mark Gurman, reportero de Bloomberg, a través de su boletín Push On.

El reporte señala, basándose en los descubrimientos de código compartidos por el desarrollador Steve Moser, que los juegos de Netflix se distribuirán a través de la App Store. A pesar de aquello, de todas formas la app principal de este servicio mantendrá un apartado dedicado y permitirá acceder a los juegos desde ahí. Sin embargo, por limitaciones no especificadas en la nota, se señala también que algunos títulos no serán accesibles a través de aquella app, limitándose a su ejecución aislada como cualquier otro juego o aplicación.

Aún no existe un pronunciamiento oficial de Netflix con respecto a alguna fecha de lanzamiento o mayores características. De momento, no es más que un reporte preliminar.

Claramente, la experiencia no será la misma, pero es la aproximación más cercana a la propuesta inicialmente presentada que se puede obtener en el contexto de iOS. Pensar en alguna exención particular para Netflix es una posibilidad cada vez más remota, considerando que Apple figura como competidor de su servicio principal con Apple TV+ y como una contraparte de su nueva incursión en los juegos con Apple Arcade.