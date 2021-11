Estos son 5 de los mejores juegos gratuitos de Prime Gaming para el mes de noviembre

Como viene siendo usual todos los meses, Amazon Prime Gaming ha presentado cuáles serán los videojuegos gratuitos para este mes de noviembre, y en esta ocasión nos sorprenden con algunos nombres importantes.

Realmente Amazon ha decidido apostar fuerte en cuanto a los juegos gratuitos mensuales para sus usuarios de Prime Gaming, ofreciendo una colección de alto calibre en cuanto a la calidad de los videojuegos para este mes de noviembre, y el día de hoy te estaremos mostrando los 5 mejores.

Comenzamos fuerte esta lista, y es que Control es un videojuego de Remedy Entertainment (desarrolladores de títulos como Max Payne o Alan Wake), el cual logró obtener críticas excelentes desde su lanzamiento en 2019, además de estar presente en un amplio número de nominaciones e inclusive ganar un premio The Game Award y otro BAFTA.

Este es un videojuego de acción y aventuras en tercera persona, con una intrigante y paranormal historia donde su protagonista adquiere poderes paranormales. Sin duda un gran título que debes tener en tu colección.

Otro nombre que sorprende en este listado es el del Rise of the Tom Raider, un juego reconocido por cualquiera y que consiguió una gran reputación desde su lanzamiento. Diviértete con las aventuras de la icónica Lara Croft y continúa con las investigaciones de su padre sobre la ciudad de Kítezh, además no te olvides que debes enfrentarte a una peligrosa secta que busca la Fuente Divina, capaz de otorgar la inmortalidad.

Los amantes de los juegos de rol deben estar muy emocionados al saber que podrán contar gratis con un título de la franquicia Dragon Age, y aún más si es el tercer juego de esta, hablamos del Dragon Age Inquisition.

Este videojuego (el cual tendrás que cambiar desde Origin) fue coronado en 2014 con los The Game Award al Juego del Año, sumado al Mejor Juego de Rol, por lo que puedes estar seguro de que, presenciarás una aventura épica de dragones y fantasía al máximo, siendo este el final para los juegos RPG desarrollados por BioWare.

Nos topamos ahora con Rogue Heroes: Ruins of Tasos, un juego de mazmorras y aventuras que, a pesar de ser más modesto en comparación a los anteriores, no le falta nada en cuanto a su temática e historia clásica, en donde tendrán que jugar 4 personas para combatir en Tasos. Aquí deberás crear tu aldea, hacer vida pescando, cultivando y peleando contra los enemigos para superar las mazmorras.

Por último, hablamos de Liberated, un interactivo videojuego de misterio que parece un verdadero cómic (en efecto lo es), sobre el cual se deberán controlar a diversos personajes y todas sus decisiones en un tenebroso mundo futuro controlado por la tecnología. Resulta ser llamativamente atractivo debido a sus gráficos, además de que cuenta una historia entretenida para el jugador.