El iPhone X con USB-C que ya vale más de 100.000 dólares

El iPhone no tiene USB-C, pero sí es posible ponerle dicho conector con algunos conocimientos de electrónica y mucha paciencia.

Aunque la Unión europea acabará obligando a Apple a eliminar su querido Lightning, parece que hay mucha gente impaciente por tener un iPhone con puerto USB-C, y así lo demuestra esta subasta en eBay, donde aparece dicho dispositivo por más de 100.000 dólares de momento.

Se trata del resultado del trabajo del ingeniero Ken Pillonel, quien modificó recientemente un iPhone X para darle un puerto USB-C que funciona. Puso su creación en eBay, presentado como el primer iPhone público del mundo con un puerto USB-C, y está teniendo un éxito que no esperaba.

En la descripción comenta:

Te garantizo que el teléfono funcionará cuando lo recibas, pero si no sigues las pautas antes mencionadas, estás solo. Básicamente, puedes hacer lo que quieras con él, pero no esperes nada de mí si rompes algo. Es solo un prototipo.

Supongo que quien pague 100.000 dólares quiere invertir en algo icónico, en algo con lo que pueda presumir con sus nietos en el futuro, o que pueda vender posteriormente.

Ya que de momento no ha habido transferencia de dinero, no sabemos si el comprador está bromeando y se echará atrás en el último momento, pero al tratarse de una subasta, si no es él, será otro coleccionista el que decida pagar decenas de miles de euros por este aparatito.