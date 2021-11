ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551, especificaciones y opinión personal

No es fácil hacer una review de un portátil de casi 3.000 euros, ya que todo lo bueno que diga podría ir acompañado de un «y lo estoy pagando», pero en este caso estamos hablando de innovación, no solo de potencia y velocidad.

El ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551 se presentó este año con AMD Ryzen™ 7 5800H 3.2 GHz y NVIDIA GeForce RTX 3060, presumiendo de FHD (1920 x 1080) 16:9 con Tasa de refresco 300Hz y de una segunda pantalla que siempre llama la atención.

En lo que se refiere a características y capacidad de procesamiento gráfico, no me alargaré, porque es algo que podéis consultar tanto en la página oficial como en vídeos realizados por gamers y especialistas en el tema. Yo no soy ese tipo de gamer, soy más de Clash Royale, por lo que mi interés a la hora de usar un ordenador de este tipo se basa en la capacidad de procesamiento 3D a la hora de trabajar con figuras para la Anycubic y en la productividad a la hora de poder tener la pantalla dividida en varias zonas.

Si estáis pensando en este ordenador para jugar, está claro que puede sustituir a muchos sobremesas gaming de gama alta, y superarlos, seguramente, pero mi opinión está más enfocada en el uso por el resto de mortales.

Segunda pantalla para producir, no solo para jugar

La pantalla principal no es táctil, pero sí lo es la secundaria. En este vídeo os muestro cómo se puede usar.

La pantalla puede usarse como lanzador de aplicaciones, siendo posible gestionar y personalizar el panel de control, y como escaparate para mostrar las aplicaciones o ventanas en general que se muestren en la pantalla principal. Podemos guardar las ventanas ocupando áreas diferentes, tal y como se aprecia en el vídeo.

Desde un punto de vista de productividad, podemos usarlo para tener datos en la parte inferior y escribir sobre ellos en la superior, o para guardar referencias, hojas excel, documentos… la idea es evitar tener un segundo monitor cuando no es necesario.

Lógicamente, las posibilidades en el mundo gamer se amplían, dando una ventaja enorme al jugador con los juegos compatibles con una segunda pantalla.

Me ha llamado la atención bastante la idea, y se me ha quitado el miedo de «una segunda pantalla así debe ser muy frágil». El portátil no es frágil, es de lo más robusto que he visto.

Opinión personal

Yo no soy una persona de portátiles, soy de desktop, aunque puedo estar usando un portátil durante semanas en caso de que sea necesario. Pero en este caso no me importaría «mudarme», porque lo de la segunda pantalla me ha convencido.

En mi día a día uso segundos monitores, papeles, documentos por todos los lados, referencias que uso para escribir… un monitor se me queda pequeño, una segunda pantalla ha conseguido agilizar bastante mi trabajo.

Solamente he estado usando el ASUS ROG Zephyrus Duo 15 GX551 durante una semana, pero mi experiencia ha sido realmente buena. Seguramente, si además fuera gamer, sí encontraría atractivo su precio.