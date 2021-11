iPhone reacondicionado de Swappie, esta es mi experiencia

Hace dos semanas pedí un iPhone 12 en Swappie, tienda online de Smartphones reacondicionados que ha conseguido liderar el mercado en Europa y que ya opera en España.

En mi caso pedí un iPhone 12 en estado «casi nuevo», aunque hay tres modos con tres diferentes precios, incluyendo uno «muy bueno» que llega a tener un 40% de su precio nuevo, manteniendo la garantía de 24 meses que ofrecen desde dicha tienda.

En este vídeo podéis ver el Unboxing, donde muestro su estado al llegar:

El móvil es este: click aquí, un casi nuevo de 128 G, azul.

Como veis, llegó como nuevo, pero en las pruebas había que llegar más allá, motivo por el cual decidí ver qué tal estaba la batería, que suele ser el componente más afectado en un móvil de segunda mano. El resultado fue tremendo: lo dejé toda la noche encendido con la pantalla al 100% de brillo, y12 horas después aún estaba al 10%.

En lo que se refiere a la cámara, está en perfectas condiciones, sin ningún defecto físico en las lentes.

Llegó actualizado con la última versión de iOS, algo que también se agradece.

Podéis ver más detalles sobre los móviles disponibles en swappie.com

Entrevista a Sami Marttinen, CEO de Swappie

He tenido la oportunidad de hablar con Sami Marttinen, CEO de Swappie, para que pueda contarnos más sobre el proyecto, sobre cómo nació Swappie y cómo trabajan para poder ofrecer estos móviles reacondicionados.

¿Cómo nació Swappie?

La idea de Swappie surgió en 2015, cuando tuve una mala experiencia comprando online un móvil de segunda mano. Fui engañado por un estafador que me cobró por un teléfono móvil que nunca llegó a enviar. Tras comprobar que no era la única víctima de este fraude, me propuse crear una alternativa más segura y cómoda para comprar smartphones a desconocidos a través de Internet. Y así nació Swappie. Una empresa en la que cumplimos con esta misión cada día a través de nuestra segura tienda online. Aquí, nuestros técnicos profesionales reacondicionan los dispositivos siguiendo los más altos estándares de calidad y empleando la última tecnología.

¿Qué hace que Swappie sea diferente de otros proyectos similares?

En primer lugar, lo que nos hace únicos es que somos una solución sostenible, segura y de alta calidad. Controlamos minuciosamente toda la cadena de valor, incluido el proceso de reacondicionamiento, para que los clientes puedan estar seguros de que todos los teléfonos se configuran conforme a los más altos estándares de calidad.

Además, los reacondicionamientos son realizados por técnicos expertos en nuestras instalaciones especializadas y utilizando la última tecnología. Estas reparaciones llegan hasta la placa base, lo que permite a los técnicos reparar muchos dispositivos con los que otras compañías (incluido el fabricante) no se comprometerían. Esto significa que los teléfonos reacondicionados a menudo son más robustos que los dispositivos originales. Además, también tenemos un control de calidad de los dispositivos antes de ponerse a la venta que incluye una prueba técnica de 52 pasos.

Finalmente, para aumentar la confianza del consumidor en nuestros productos, ofrecemos una garantía de 24 meses que cubre incluso más que Apple en sus teléfonos nuevos.

¿Cuál es el ciclo de vida de un iPhone desde el momento en que un cliente lo compra nuevo de Apple hasta que otro cliente lo compra reacondicionado de Swappie?

Depende mucho, por lo general, la gente tiende a mantener sus teléfonos durante una media de 2 años antes de querer cambiarlo por uno nuevo, pero también tenemos iPhones que apenas se han utilizado.

¿Qué modelos tienen la mejor relación calidad/precio de todos los modelos ofrecidos en Swappie? ¿Cómo se calculan los precios?

Cuando el usuario selecciona en el estado del iPhone “Muy Bueno”, esa es generalmente la mejor relación calidad/precio, ya que esos precios tienden a ser hasta un 40% más baratos que los nuevos, pero aun así tienen muy pocos signos de uso. Las condiciones externas son casi como las de un dispositivo nuevo, y funciona también como si fuera nuevo.

¿Se puede restaurar cualquier iPhone?

La mayoría de los iPhones sí. Tan solo los modelos más antiguos (iPhone 5 y 6) cuentan con un sistema operativo que ya no es compatible con Apple, y por ello tampoco los vendemos en nuestra web.

¿Qué le dirías a un usuario que no confía en este tipo de servicio?

Les diría que ofrecemos una garantía completa de 24 meses por la compra de cada teléfono. Y cada uno de ellos se revisa, limpia, actualiza y repara a través de un extenso proceso técnico de 52 pasos. De este modo, somos capaces de garantizar que cada teléfono funcione como nuevo.

¿Cómo ha sido el crecimiento en cada país? ¿Hay un país que se destaque del resto entre sus clientes?

Hemos visto una fuerte demanda de teléfonos reacondicionados en todos nuestros mercados. Algunos son un poco más nuevos en el concepto de comprar móviles reacondicionados, mientras que otros ya están acostumbrados a comprar móviles de segunda mano a través de otros actores establecidos en los diferentes mercados. Especialmente en los países nórdicos, la gente está extremadamente concienciada con el cuidado del medioambiente y compra electrónica circular. Sin embargo, también hemos visto un crecimiento muy rápido en Italia y Alemania, donde la demanda está incrementando significativamente.