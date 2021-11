Reolink RLC-510A, una de las cámaras de seguridad más vendidas en España

Desde Reolink me han enviado una cámara de seguridad que está teniendo mucho éxito en nuestro país.

Se trata de la RLC-510, y en este vídeo la podéis ver con detalle:

Como todo en la vida, tiene sus pros y contras. Empezaré por los pros:

– Muy resistente, metálica, perfecta para exteriores.

– Precio a partir de 40 euros durante estas fechas. Reolink está con descuentos enormes en este enlace, y esta es una de las agraciadas por las ofertas.

– Calidad de vídeo de 5MP.

– Visión nocturna.

– Detección de personas y de vehículos, para evitar falsas alarmas.

– No requiere suscripción. Almacena en microSD y puede enviar la información a alguna cuenta FTP que configuremos.

– La detección es tan inmediata desde la app que no fue necesario ni capturar el código QR de la cámara.

– El software es muy intuitivo, y cuenta con muchas variables de configuración, tal y como se aprecia en el vídeo.

En lo que se refiere a los contras:

– Requiere cable, no es WiFi.

– No viene cargador en la caja. Es cierto que se presenta como una cámara PoE (se alimenta con el cable Ethernet), pero no todos los routers con compatibles con esa tecnología ni todo el mundo tiene un punto de acceso PoE para alimentar dispositivos, por lo que en mi caso tuve que comprar un cargador de 12V para alimentar la cámara.

– No puede girarse remotamente, como sí es posible con otros modelos de Reolink.

Podéis conocer esta cámara y otros modelos de los que hemos hablado en los últimos meses, en este enlace.