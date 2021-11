Expertos proponen implementar vías exclusivas para coches autónomos en autopistas

Los coches autónomos dados a conocer durante el último tiempo cuentan con una importante dotación de instrumentos de seguridad. Una serie de complejos sensores configuran los elementos medulares del hardware de piloto automático, detectando a sus pares y a obstáculos a evadir durante el desplazamiento.

La presencia de estos elementos de seguridad en los coches autónomos son sólo una parte de los aspectos a atender durante este proceso de despliegue. Como se trata de una transición, es necesario contemplar también qué ocurrirá con los coches tradicionales. Expertos en transportes sugieren que una opción para controlar los eventuales peligros de esta etapa, una buena alternativa a implementar puede ser la habilitación de vías exclusivas para vehículos autónomos.

Seguridad vial para autopistas compartidas entre coches autónomos y tradicionales

Ingenieros de la Universidad de New South Wales, Australia, realizaron una investigación cuyos resultados respaldan la propuesta de un diseño de red de autopistas con carriles exclusivos para vehículos autónomos.

Utilizando modelos informáticos de escenarios mixtos, el análisis realizado por los investigadores concluyó que los carriles dedicados a estos nuevos automóviles mejoraron significativamente la seguridad general y el flujo de tráfico en una red híbrida de peatones, ciclistas, vehículos automatizados y automóviles convencionales (o heredados).

El autor principal de este estudio, el Dr. Shantanu Chakraborty, comentó que si la red vial no se encuentra preparada para recibir a estos vehículos una vez que se concrete su salida masiva al mercado, la experiencia de viaje se volverá más compleja en la carretera.

«La congestión del tráfico le cuesta a la economía miles de millones de dólares cada año en todo el tiempo extra dedicado a los desplazamientos. El modelo propuesto ayudará a minimizar la interacción con los vehículos heredados y reducir la congestión general en la carretera», comentó el Dr. Chakraborty en conversación con su casa de estudios.

«La combinación de vehículos autónomos y vehículos heredados causará problemas en la red de carreteras a menos que haya un modelado adecuado durante esta fase de transición. Si nos atrapan y no estamos listos, no cosecharemos todos los beneficios de la tecnología detrás de estos vehículos autónomos», agregó.

Y aunque eventualmente, la asignación de una pista exclusiva para coches autónomos podría generar cierto nivel de interrupciones, ya que se le quitaría aquel carril a los vehículos convencionales, también podría abrirse el espacio para aprovechar ciertas ventajas.

«Digamos que estás sentado en el tráfico y el semáforo se pone en verde, el conductor no se quita instantáneamente ese segundo; por lo general, hay un tiempo de respuesta antes de pisar el pedal y el coche se mueve», señaló el investigador en alusión al factor humano de la conducción. Bajo este punto, una vía exclusiva puede servir también como un carril de pruebas, pues generalmente estos vehículos se pueden cambiar del modo autónomo al manual en cualquier momento.

Además, ante casos de congestión vial, estas pistas siempre podrán ser reasignadas en caso de que la autoridad pertinente opte por determinarlo así. «Nuestro modelado explica las condiciones cambiantes del tráfico. Por ejemplo, durante las horas no pico, cuando no necesitamos un carril para vehículos autónomos, podemos tener todos los carriles abiertos para vehículos heredados», dice.

De momento, esto no es más que una propuesta surgida desde el mundo académico. El estudio realizado y los resultados de su análisis fueron publicados en la revista Journal of Transportation Research Part C: Emerging Technologies.