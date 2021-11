Snapchat contará con clips de audio de producciones de NBCUniversal para los Snaps

No cabe duda de que muchas plataformas tecnológicas tienen a TikTok en el punto de mira gracias a su enorme éxito. En este sentido, no son pocas las iniciativas que sus competidores están desarrollando para no tratar de quedarse atrás.

En este sentido, Snap, la compañía matriz de Snapchat, acaba de firmar una asociación con NBCUniversal para posibilitar que los usuarios puedan usar clips de audio con frases célebres o bandas sonoras de las populares producciones del conocido conglomerado multimedia en sus propios Snaps.



Más posibilidades creativas…

Con ello, los usuarios podrán añadir elementos sonoros pertenecientes a producciones como The Office, Brooklyn Nine-Nine o de la versión de Salvados por la campana perteneciente a Peacok, entre otras posibilidades.

Lo más interesante llega cuando se comparte los Snaps con sus amigos, los cuales podrían llegar a convertirse en espectadores de las producciones originales. A este respecto, Snap señala que:

Cuando tus amigos te envíen Snaps con Sonido, desliza hacia arriba para ver el cartel y el título de la película o serie de la que proviene el clip de audio. Un enlace «Reproducir este sonido» abrirá una vista web de Linkfire para que puedas acceder al contenido correspondiente a través de las plataformas de streaming en las que esté disponible.

Lo que no sabemos es hasta qué punto puede funcionar esta integración en España, ya que por ejemplo Peacock es un servicio de transmisión de contenidos, tipo Netflix, disponible únicamente en los Estados Unidos.

En cualquier caso, este es un paso más que se suma a los continuos esfuerzos por atraer nuevas posibilidades a los usuarios, considerados en esta plataforma como Snapchatters.

A este respecto, cabe recordar que durante el pasado año, Snap llegó a acuerdo con discográficas de primer nivel como Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, entre otras, para confeccionar un banco de contenidos musicales para la elección de los usuarios en sus contenidos.

A ello hay que sumar esfuerzos reciente, como la llegada de los desafíos a Spotlight, el equivalente de Snapchat a TikTok, con tal de construir y fidelizar una comunidad de usuarios que generen y visualicen contenidos en la plataforma.

Y es que cualquier esfuerzo es poco con tal de evitar que los usuarios prefieran irse a la competencia, la cual cada vez está más reñida. La lista con algunas de las producciones de las que se obtendrán los clips está disponible en el anuncio oficial.