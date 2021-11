Cómo encontrar archivos 3D, de buena calidad, para imprimir en resina o PLA

Muchos de los buscadores de STL que hay en Internet muestran objetos tridimensionales listos para imprimir en 3D, o por lo menos eso es lo que podría parecer.

El problema es que hay muchos usuarios que suben modelos que pueden generar problemas durante la impresión, problemas que solo se ven cuando los abrimos con LycheeSlicer, por ejemplo, o incluso con el propio 3D Builder de Microsoft.

Crear un modelo 3D para imprimir requiere práctica, no solo conocimientos de 3D. Es necesario que no haya problemas ni en la superficie ni en el interior, ya que aunque no se vea, la impresora intentará imprimir todo, y si hay conflictos, el resultado puede no ser satisfactorio.

Uno de los portales que todos los aficionados a la impresión 3D tenemos siempre en favoritos es myminifactory.com, un buscador con contenido mucho más «premium» que el disponible en thingverse, aunque es mucho más difícil encontrar material gratis en Myminifactory.

Myminifactory tiene su propia base de creadores, y podemos suscribirnos a cada uno para obtener el material que generan. Cada suscripción es barata, pero lógicamente no podemos suscribirnos a todos ellos, ya que 10 dólares al mes por cada uno podría ser una pequeña fortuna. Otra opción es comprar los modelos individualmente, por precios que rondan los 3 a 5 dólares para miniaturas normales.

Aunque el buscador de Myminifactory tiene un filtro para mostrar contenido gratis, no hay ninguna opción para ver todo lo que hay gratis sin necesidad de poner una palabra clave, por eso la solución es buscar en Google de la siguiente forma:

free site:myminifactory.com -support

Con esto veremos entradas en Google de páginas de Myminifactory que ofrezcan figuras gratis, pero quitando la palabra clave support, para que no aparezcan aquéllas que solo dan gratis la base, no la figura.

Por supuesto, recomiendo siempre ver el resto de los trabajos de los artistas que ofrecen contenido gratis, ya que si lo hacen es precisamente para poder realizar ventas del resto de su contenido.