Dónde ver documentales gratis: las mejores alternativas a Netflix para ello

Si ya viste algunos de los documentales más interesantes en Netflix, o bien, si no has visto ninguno y no quieres pagar una membresía para disfrutar de historias reales contadas en producciones cinematográficas, entonces las webs que verás a continuación son para ti.

A continuación hemos decidido hacer un recopilatorio con 5 alternativas a Netflix enfocadas en documentales. En ellas, tendrás un amplio abanico de opciones para ver de forma online y gratuita.

El punto fuerte de DocumentaryHeaven está en que ofrece una web con diferentes opciones para que podamos encontrar un buen documental con mejor precisión. Por ejemplo, aquí tenemos el top 100, los mejores, más de 35 categorías, puntuación del 1 al 10 y etiquetas de nuevo para lo agregado recientemente. Si el material está en inglés, puedes disfrutarlo sin problema gracias a la traducción de YouTube, pues la mayoría de clips son subidos a través de la plataforma.

El plato principal de Documentary.net es dejarnos con cientos de especiales dedicados a temas controversiales y del día a día, los cuales buscan explicar la situación que se vivió, se sigue viviendo o se vivirá más adelante en diferentes temas. En su página principal podrás ver el cuadro con cada título y junto a ellos sabrás la duración, la categoría y si tienen subtítulos (casi todos lo tienen). Sin lugar a dudas, una de las alternativas gratuitas más interesantes.

Bien sea que quieras ver un especial de crimen, psicología, historia, música, deportes, tecnología, entre otros, aquí podrás hacerlo disfrutando de una buena calidad de vídeo y con una breve sinopsis para que sepas sobre qué trata el documental. Las categorías te permitirán filtrar mucho más el contenido, así que puedes recurrir a ellas para ver qué deleita a tu mente.

En el punto intermedio decidimos dejar a YouTube por una sola razón: ¿Quién no ha visto un documental o minidocumental en esta plataforma? Para que solo veas parte de lo más destacados, ya dejamos anclado el enlace de la página que te llevará directamente a la sección de documentales interesantes de YouTube. La mayoría de ellos son publicados por el canal de televisión DW y están en español de forma nativa, así que es un plus que cabe destacar y claro, 100% gratuito.

Al entrar al portal de Top Documentary Films te encontrarás con un inicio intuitivo que te muestra las producciones más destacadas en la parte central y junto a su valoración del 1 al 10 de acuerdo a la puntuación otorgada por usuarios. En la parte derecha, tienes todas las categorías disponibles, lo añadido recientemente, los más votados y los de mejor valoración. Incluso, te puedes suscribir para recibir recordatorios de nuevos documentales. Si ya te sabes el nombre de algún especial, puedes ingresarlo en la barra de búsqueda y verificar si se encuentra disponible.