5 categorías de contenido que más éxito tienen en YouTube

No hay que tener mucha experiencia en el medio para saber que no es lo mismo especializarnos en contenido relacionado con historia medieval, por ejemplo, que hacerlo en actualidad de moda. Pero, con tantas categorías disponibles y con cientos de nuevos canales en YouTube, las estadísticas de hace un par de años han dado un giro importante sobre qué es lo que más ven las personas en la YouTube.

Recordemos que en su momento, canales relacionados con vídeos graciosos de mascotas, farándula con chismes de famosos y parodias era lo que reinaba en la app. No obstante, a día de hoy, estas son las temáticas que más han funcionado en YouTube en 2021 (y seguro que se quedarán de primeras en 2022).

Vídeos de Cómo hacerlo y tutoriales

Si no encuentras algo en el buscador de Google, seguro que lo encuentras dentro del abanico de vídeos de YouTube. Dentro de los parámetros de seguridad de la plataforma, claro está, puedes ver cómo hacer infinidades de cosas. Con tanto tiempo de ocio que han tenido millones de personas, esta plataforma suele recibir una gran cantidad de búsquedas relacionadas con tutoriales y el paso a paso de cómo resolver, crear, eliminar o hacer una cosa específica. Y no lo decimos nosotros, lo dice la propia YouTube, quien reveló en este informe que el 77% de los usuarios utilizó la app para aprender algo nuevo, solo en 2020.

Vídeos informativos (pero con una pega)

Llegados a este punto, hay que hacer un breve paréntesis respecto al contenido de carácter informativo. Al tratarse de noticias, los vídeos pueden convertirse virales rápidamente si lo que se publica es fiable y sale cuanto antes, y aún más en los últimos meses. Con el covid, los países están en constantes cambios de reglas que condicionan el estilo de vida, lo que permite que las personas puedan informar a través de YouTube lo que está sucediendo.

No obstante, estamos hablando de contenido que puede caducar, es decir, que no es atemporal, o mejor dicho, que al cabo de unos días o semanas ya quedará en el pasado debido a que no resulta útil para los usuarios.

Vídeos de reviews y unboxing

En 2020 y 2021 cambió la forma de comprar productos. Seguro que en más de una ocasión buscaste un análisis de un producto o servicio antes de pagar por él. Es probable que quisieras saber si en verdad era fiable, qué características tiene y todo lo demás. Por ello, es que cada día se publican miles de reviews de todo tipo. Resulta mejor dedicar un par de minutos a ver un vídeo mostrando las ventajas y desventajas de algo en particular a arrepentirnos por comprar mal en Amazon o en otra tienda en línea.

Vídeos de retos, virales y sketches

A nuestro criterio, y también al de buena parte de los usuarios que consumen redes sociales y tecnología a diario, esta categoría es la que le ha dado vida a TikTok y sí, también ha hecho que YouTube siga sumando visualizaciones. Quien quiera alegrarse un rato mientras está solo o con amigos, solo debe buscar sketches o probar los retos que aparecen en vídeos con millones de vistas. Y claro, quien quiera saber cuál es la última tendencia en el mundo, solo debe buscar virales en YouTube para pasar un buen tiempo poniéndose al día. Por estas razones, es que los canales y creadores de contenido crean parte de sus vídeos en esta categoría.

Vídeos musicales

Tal y como lo publicó Pexeso Inc. en un reportaje especial sobre el dominio de la música en YouTube, este tipo de contenido ha tenido la tendencia de ir hacia arriba en el tema de visualizaciones y monetización. Para el año 2018, los vídeos relacionados con la música representaban el 5% del total del contenido en la plataforma. Y hoy, pese a que YouTube no ha emitido una estadística reciente, sabemos que la pandemia hizo incrementar esta cifra.

Según la empresa enfocada en este sector, los vídeos musicales son para YouTube la categoría más rentable, debido a que genera más vistas en promedio por vídeo. El área gaming, por ejemplo, presenta clips más largos, lo que se traduce en que la app necesita más dinero para poder alojarlo.