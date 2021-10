5 dispositivos y proyectos de Google que han fracasado

Está de más decir todo lo que Google ha logrado y en todas las áreas en las que tienen una porción o casi el pastel completo. Pero, así como las pequeñas y medianas empresas tienen sus días de aciertos y tropiezos, los de la gran G también han fracasado al presentar diferentes proyectos a lo largo de los años.

Por ello, en las siguientes líneas vamos a mostrar 5 de esos gadgets y apps que no funcionaron para Google. De esta forma, quedará confirmado que hasta una de las mejores empresas del mundo se puede equivocar a lo grande.

Google Health, fracaso temprano

El primer fracaso de Google se lo lleva Google Health. Y cuando decimos primero, nos referimos a varios motivos: fue lanzado en 2008 como un servicio de registro de datos de salud para recibir datos útiles personalizados, pero su cierre fue 4 años después, en 2012. La aplicación no mejoraba conforme más usuarios iban llegando, y la información que se añadía estaba expuesta. Solo basta con imaginar un poco el potencial tan grande que fuese tenido Google Health en el futuro al integrarse con smartwatches o con los demás proyectos existentes en la actualidad enfocados a la salud.

Ahora, debido a la pandemia, se estrenó una app renovada llamada Google Health Studies y es la que aparece en la foto… veremos qué tan bien le va a esta renovación 2.0.

Nexus Q, un dispositivo streaming que fracasó desde su lanzamiento

El Nexus Q fue presentado como el centro multimedia de Google, esto a raíz de que era un equipo para conectar todos los dispositivos del hogar (smartphones, televisores, tablets y altavoces) y poder dar los comandos u ordenes desde un móvil que gozara de Android 4.1. Su precio de lanzamiento fue de 299 dólares, demasiado para lo poco que hacía, y este fue el principal motivo del chasco de la empresa.

IGoogle, una copia de Mi Yahoo! que no funcionó

Imagina que en este momento tú puedes ingresar a Google Chrome y organizar tu calendario y notas con widgets desde la página principal. Bueno, esa fue la idea inicial de la multinacional con este servicio, el cual tuvo muy buena pinta y valoración de los usuarios, pero todo cambió cuando llegó Google Chrome. Desde el lanzamiento del buscador, las casillas no funcionaron y por ello se vino el declive de IGoogle, herramienta que vio su cierre en 2013.

Google Glass, otro gadget que no despegó por problemas de privacidad

En la teoría, las gafas de Google era un proyecto tan ambicioso como futurista, pues su función era permitir que los usuarios pudiesen buscar y ver toda clase de información a través del asistente de Google y sin utilizar las manos. No obstante, en la práctica, estos dispositivos no tuvieron el trampolín necesario para masificar las ventas por dos razones: solo un pequeño porcentaje de personas las compraban, en este caso los profesionales en materia tecnológica; y segundo, fallos en la privacidad. Su cierre se produjo en 2015, aunque a día de hoy algunas personas aún le sacan provecho.

Google +, la red social poco amigable

Desde hace años era realmente difícil entender a qué público estaba dirigido Google Plus o Google + y cuál era su función. Es decir, la misma aplicación de los de la gran G podía verse como un medio para anunciar los negocios, o como medio divulgativo, o simplemente para pasar el rato compartiendo cualquier otra cosa sin que infringiera los límites de privacidad. Así, al no tener una vía principal para enfocarse en ella, y sumado a una brecha de seguridad que dio paso a filtración de información de usuarios, Google Plus se enterró por sí misma y dejó a la empresa con el vacío de no tener una red social competitiva.