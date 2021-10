TikTok, Youtube y Snapchat quieren demostrar que no son Facebook

Facebook tiene serios problemas de reputación. Ha cambiado de nombre, sí, y se ha esforzado en varias ocasiones en mostrar que los errores del pasado no se repetirán en el futuro, pero los Facebook Papers no están ayudando con el tema, y el resto de empresas de la web social quieren dejar claro que ellos no son Facebook.

Snap, TikTok y YouTube lo quisieron dejar claro el martes pasado en una audiencia en el Senado de Estados Unidos sobre seguridad infantil. Quisieron convencer a los legisladores de que no se parecen en nada a Facebook, aunque eso no ha impedido que los legisladores sigan buscando una ley que proteja más a los menores.

Snap y TikTok nunca habían testificado antes ante el Congreso, y prometieron una mayor transparencia en sus investigaciones y algoritmos internos.

Snapchat dijo:

Snapchat fue construido como un antídoto para las redes sociales.

Mientras que TikTok:

Somos una plataforma con mensajes directos y otras funciones sociales desactivadas de forma predeterminada para los usuarios jóvenes.

El senador Richard Blumenthal les dijo que ser diferentes de Facebook no es una defensa, y siguen preocupados por el contenido que fomenta la autolesión y los comportamientos poco saludables entre los jóvenes.

Ya hay estudios que muestran que las redes sociales generan problemas de imagen corporal para una de cada tres adolescentes, pero las tres compañías se comprometieron a divulgar investigaciones, datos y estudios independientes que han realizado al Congreso, donde se alejan de esos números.

El proyecto de ley que están preparando puede imponer límites mucho más agresivos para los menores de 16 años, aunque nada impide que un niño mienta sobre su edad en el momento del registro.

Podéis ver el documento del senado en este enlace