Patreon se abre a que pueda llegarse a incentivar a creadores con moneda digital

La plataforma de pagos electrónicos Patreon abre las puertas a un posible cambio en las pautas de la compañía que posibilite el uso de una moneda digital o token que permita a los creadores ofrecer suscripciones y beneficios exclusivos a sus patrocinadores como parte de sus estrategias de fidelización.

En este sentido, fue durante el pasado mes de septiembre cuando llevó a la comunidad de creadores la idea de lanzar una moneda de creadores a través de una transmisión en vivo trimestral del Programa de participación de la política del creador, un espacio en el que los creadores pueden ofrecer sus opiniones sobre los posibles cambios que se planteen en la plataforma.



Julian Gutman señaló en una ponencia de la Cumbre de Economía de Creadores 2021, organizada por la publicación The Information, que existe bastante innovación en el segmento de las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT), aunque no tiene claro si llegará a ser sostenible en toda la economía de los creadores, aunque observa que:

hay algunos componentes tecnológicos fundamentales para las NFT como una forma de vender valor a su audiencia y de alguna manera continuar obteniendo valor de eso de las ventas secundarias a medida que lo que hace se vuelve cada vez más importante al mundo

Por su parte, Laurent Crenshaw, jefe de políticas de Patreon, señala que no van a crear inicialmente ningún de moneda por no estar permitido en las pautas actuales de la compañía, pero no cierra la posibilidad en el futuro, por lo que indica que:

… pensamos que, al menos, podríamos explorar la oportunidad de hacer que ese tipo de oferta sea permisible según nuestras pautas

En este sentido, si la comunidad de creadores se muestra dispuesta a que exista una moneda con la que pueda ofrecer incentivos a sus seguidores, desde Patreon podrían llevar a cabo las modificaciones necesarias de las políticas que permita el uso de monedas de creador.

Como señalan en TechCrunch, una moneda de creador es una especie de moneda social basada en criptografía, donde empresas como BitClout, Roll y Rally, ya trabajan en la creación de tokens individuales que permite a los seguidores seguir fomentando el trabajo de los creadores.

Para Gutman, lo importante es la sostenibilidad a largo plazo, expresándolo de la siguiente forma:

sí que creo que sin duda estamos interesados ​​en evaluar y comprender cómo las NFT o algunas de las tecnologías subyacentes nos ayudan a generar ingresos sostenibles a largo plazo para los creadores. Pero creo que cuando se trata de la publicidad en torno a las ventas de activos individuales y todo eso … no es que no lo ofreceríamos si consideráramos que es realmente valioso para los creadores, como parte de la cartera más amplia de lo que pueden ofrecer … pero pienso por nosotros, pensar realmente en cómo continuamos para asegurarnos de que estamos creando un futuro recurrente sostenible para los creadores es la razón por la que estamos evaluando el espacio criptográfico de manera más amplia

Vía: TechCrunch